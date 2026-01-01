Спектакль Марина Цветаева и Осип Мандельштам

Поэтические чтения о Цветаевой и Мандельштаме

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится поэтическое чтение, посвященное Марине Цветаевой и Осипу Мандельштаму. Это уникальное мероприятие представит роман в стихах, который рассказывает о радостной и горестной встрече двух выдающихся поэтов, изменившей их творчество.

Вдохновение и страсть

Отношения Цветаевой и Мандельштама полны страсти, обиды и ревности. Как отмечала Цветаева, она называла Мандельштама «Молодым Державиным», и это определение подчеркивает его значимость в ее поэтическом мире. Их встреча привела к изменениям не только в их стилях, но и в восприятии поэзии в целом.

Исполняет Ольга Обуховская

Чтение, которое выполнит талантливая Ольга Обуховская, понравится любителям поэзии Серебряного века и всем, кто интересуется историями великих русских литераторов.