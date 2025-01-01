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Шоу саундтреков. Людовико Эйнауди: Experience. Imperial Orchestra
Билеты от 2500₽
Киноафиша Шоу саундтреков. Людовико Эйнауди: Experience. Imperial Orchestra

Шоу саундтреков. Людовико Эйнауди: Experience. Imperial Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Шоу саундтреков Людовико Эйнауди

Imperial Orchestra Virtuoso приглашает погрузиться в мир одного из самых выдающихся композиторов современности — Людовико Эйнауди. Музыка этого мастера неоклассики звучит повсюду: его альбомы становятся бестселлерами, а саундтреки к фильмам «1+1», «Черный лебедь», «Земля кочевников» и многим другим находят отклик в сердцах миллионов слушателей по всему миру.

Гений Эйнауди: классика в новом свете

Людовико Эйнауди стал мостом между классическими традициями и современностью. В его произведениях сочетаются элементы классики, поп-музыки, фолка и даже рока. Он открыл мир неоклассики широкой аудитории, объединив элегантность старины с чувственностью и простотой.

Программа концерта

В этот вечер на сцене прозвучат самые известные произведения Людовико Эйнауди, включая:

  • Experience
  • Una Mattina
  • Primavera
  • Fly

Музыка Эйнауди — это гармония противоположностей: драматичность и легкость, простота и глубина. Зрители шоу смогут ощутить все оттенки его творчества, благодаря мастерскому исполнению солистов Imperial Orchestra Virtuoso.

Особая атмосфера

Этот вечер подарит вам возможность погрузиться в утонченный музыкальный мир, где каждое произведение расскажет свою уникальную историю. Великолепные музыканты оркестра виртуозно исполнят хиты композитора, позволяя зрителям в полной мере насладиться гением Эйнауди.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального путешествия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00 от 2500 ₽
8 октября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 2500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
20:00 от 2000 ₽

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