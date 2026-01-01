Bjarkan Vidr. Презентация нового альбома.

Музыка древних лесов: Концерт Bjarkan Vidr

Приглашаем вас на уникальный концерт группы Bjarkan Vidr, исполняющей музыку в жанре нордического дарк-фолка. Их творчество сочетает старинные этнические инструменты и шаманские мотивы с симфоническим звучанием. В предрассветном тумане и сумерках Междумирья, Bjarkan Vidr взывает к древним обитателям мифов и темных лесов.

О музыке и альбоме

Новый альбом группы посвящен магии, искусству колдовства и природе в ее самых красивых, но загадочных аспектах. Каждая песня отражает уникальную часть этого мира: от лесных духов до могущества океана. Музыка исследует темы любви, мудрости божеств и экстатического состояния шаманов.

В альбоме используются различные вокальные техники, включая фольклорные напевы и горловой вокал. Звуки природы переплетаются со звуковыми палитрами оркестров и древних племенных мотивов, создавая неповторимую атмосферу.

Встреча с артистами

Не упустите возможность посетить Meet&Greet, который начнется в 18:30. Участники смогут войти без очереди, пообщаться с артистами и сделать фото. Также будет предоставлен постер с автографом.