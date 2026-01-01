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Шостакович — 120. Открытие сезона
Киноафиша Шостакович — 120. Открытие сезона

Шостакович — 120. Открытие сезона

12+
Возраст 12+

О концерте

Открытие сезона «Шостакович — 120» в Концертном зале органной и камерной музыки

В Муниципальном Концертном Зале состоится долгожданное открытие сезона, посвященное творчеству выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича. На сцене выступит Кубанский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Дениса Ивенского и лауреат международных конкурсов Софья Бугаян.

В программе вечера:

  • Д. Шостакович — Концерт для фортепиано с оркестром № 2 фа мажор, op. 102
  • Д. Шостакович — Симфония № 9 ми-бемоль мажор, op. 70

Солистка вечера

Софья Бугаян — обладательница множества наград и дипломов, включая:

  • Первое место на Международном конкурсе пианистов им. П. Серебрякова
  • Первое место на Международном конкурсе им. А. Хачатуряна
  • Специальная премия «Franco Fuseli» на Международном конкурсе «Valsesia-Musica»
  • Грант UNESCO-Aschberg Bursaries for the Artists

Софья — педагог Ростовской государственной консерватории им. С. Рахманинова, активно выступает на концертах, демонстрируя высокое профессиональное мастерство и природное дарование. Она также стала первой исполнительницей произведений Михаила Фуксмана и принимала участие в мастер-классах известных музыкантов.

Приходите на этот уникальный концерт, чтобы услышать произведения Шостаковича в блистательной интерпретации талантливых исполнителей!

Купить билет на концерт Шостакович — 120. Открытие сезона

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В других городах
Сентябрь
5 сентября суббота
17:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122

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