Шостакович — 120. Открытие сезона

В Муниципальном Концертном Зале состоится долгожданное открытие сезона, посвященное творчеству выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича. На сцене выступит Кубанский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Дениса Ивенского и лауреат международных конкурсов Софья Бугаян.
В программе вечера:
Софья Бугаян — обладательница множества наград и дипломов, включая:
Софья — педагог Ростовской государственной консерватории им. С. Рахманинова, активно выступает на концертах, демонстрируя высокое профессиональное мастерство и природное дарование. Она также стала первой исполнительницей произведений Михаила Фуксмана и принимала участие в мастер-классах известных музыкантов.
Приходите на этот уникальный концерт, чтобы услышать произведения Шостаковича в блистательной интерпретации талантливых исполнителей!