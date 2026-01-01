В кругу любимых песен

Вечер народных мелодий в Краснодаре

На сцене Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится концертный вечер, где прозвучат самые душевные и любимые народные мелодии. Это встреча с музыкой, которая живет в сердце каждого, кто ценит традиции и красоту народной песни.

В программе — яркие вокальные и танцевальные номера от лучших коллективов и солистов филармонии. Зрители увидят Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Н. В. Кубаря», ансамбли «Гильце» и «Скрыня», а также заслуженную артистку Краснодарского края Елену Быкову. В исполнении участников концерта прозвучат такие произведения, как «Рябина кудрявая», «Ойся, ты Ойся», «На Кубани, на Урале», «Любо, братцы» и другие песни, ставшие золотым фондом народной культуры.

Этот вечер перенесет зрителей в атмосферу настоящего народного праздника. Каждая песня — это история, а каждый номер — искренний диалог со зрителем. Приходите, чтобы вместе спеть и почувствовать, что народная песня объединяет поколения и согревает душу.