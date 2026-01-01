Концерт группы SHOO

Не пропустите уникальный акустический концерт группы SHOО. Это будет не просто музыкальное событие, а настоящий праздник для любителей глубокого звучания и визуальной эстетики.

Звуки эпического попа

Группа SHOO известна своим уникальным стилем, сочетающим элементы соула, этно, R’n’B и современной электроники. На концерте с участием струнного квартета вы услышите как новые композиции, так и уже полюбившиеся хиты.

Особенная атмосфера

Каждый билет обеспечивает доступ к основной экспозиции аквариума, оформленной в неоновом свете. Это создаст поистине волшебную атмосферу, где масштабные аранжировки и пронизанный эмоциями вокал SHOO обретут новую жизнь под мерцающие водные блики.

Музыкальные эксперименты

Группа SHOO — резиденты таких фестивалей, как «Ленинградские мосты», «Дикая Мята», UMN и Moscow Jazz Festival — готовы представить вам свое фирменное сочетание соула, попа и электро саунда. Их музыка часто звучит в популярных российских сериалах и попадает в редакторские плейлисты, что подтверждает высокий интерес к их творчеству.

Встречи, которые запоминаются

На концерте вас ожидают живые аранжировки и мощный вокал, создающие искренний диалог со слушателем. Каждое выступление группы уникально и неповторимо, и это делает каждую новую встречу особенной.

Приходите провести этот вечер вместе — красиво, громко и по-настоящему музыкально!