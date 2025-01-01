Standup Валентин Сидоров

Новая программа Валентина Сидорова

Валентин Сидоров — один из самых ярких комиков страны, чьи шутки завоевали популярность в социальных сетях. Его концерты привлекают зрителей от Москвы до Южно-Сахалинска, собирая аншлаги. Актёр театра и кино, резидент популярного Standup шоу ТНТ, а также участник телевизионных эфиров — теперь он отправляется в новый сольный тур!

Уникальное шоу

В новой программе Валентин мастерски сочетает остроумный юмор, глубокую самоиронию и блестящую актерскую игру. Концерт обещает удивить даже самых преданных поклонников! Это не просто стендап — это настоящее шоу, которое нельзя пропустить.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что для посещения мероприятия установлен возрастной ценз: 18+. При входе организаторы могут попросить предъявить оригинал паспорта. Вход может быть ограничен без возврата стоимости билета, если посетителю не исполнилось 18 лет (ФЗ №93 от 01.05.2019).