Спектакль Школа для дураков

«Школа для дураков» в театре «Около»

Спектакль-сон, в котором советская действительность перемешивается со сказкой, готов удивить зрителей. Суть здесь определяет не столько сюжет романа Саши Соколова, сколько изобилие логически необъяснимых нюансов. Бесконфликтные персонажи тюкают проложенные через сцену рельсы, привязанной к веревочке гайкой, играют на аккордеоне и ведут размеренные беседы о природе времени — и не замечают собственной смерти.

Сюрреалистическая и трогательная история

Это сюрреалистическая, в высоком смысле наивная и бесконечно трогательная история. Главный герой «Школы для дураков», от лица которого ведется повествование, — ученик Такой-то, мальчик с нелинейным восприятием времени и раздвоением личности. Он вспоминает детство, когда учился в школе, и, описывая и комментируя мир, в котором прошедшее время путается с настоящим.

Значение романа Саши Соколова

Первый роман Саши Соколова (1973) называют одним из важнейших событий в русской литературе XX века. Его высоко оценил, к примеру, Владимир Набоков. Выдающиеся теоретики отмечают в этом нетривиальном произведении стремление прорваться к невидимым основам действительности. Литературовед Вольфганг Казак подчеркивал, что языковые игры и композиционные сдвиги в романе порождают «внелогические открытия фундаментальных взаимосвязей».

Театральная интерпретация

Эти взаимосвязи уже несколько десятилетий исследует Юрий Погребничко на театральной сцене. Закономерно, что в постановке «Школы для дураков» режиссеру не потребовались никакие дополнительные источники. Спектакль погружает зрителей в мир, где реальность и вымысел переплетаются, создавая уникальную атмосферу.