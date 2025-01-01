Спектакль Белоснежка и 7 гномов

С оригинальной музыкой, живым вокалом и участием звезд оперной и мюзикловой сцены, спектакль превращается в настоящее путешествие в мир Белоснежки.
Путешествие в мир Белоснежки и гномов
Зрителей ждёт уникальное приключение, где они смогут спеть рэп и станцевать вместе с разноцветными гномами. Помимо этого, они увидят загадочных слуг Тёмной Королевы и завораживающих птиц с сильным характером — Белого Пеликана и Премудрую Сову. Эти необычные персонажи были созданы умелыми кукольниками и оживут на сцене благодаря мастерству актеров.
Главная героиня — Белоснежка
Но самым главным персонажем остаётся искренняя и добрая девушка — Белоснежка, чья доброта и сила духа способны победить любые преграды.
Оригинальная музыка и яркие спецэффекты
В мюзикле звучит оригинальная музыка, а живой вокал добавляет спектаклю особую атмосферу. Яркие и уникальные костюмы, сияющие декорации и необычные спецэффекты создают фантастический мир, в котором мечты сбываются, а любовь и вдохновение побеждают зависть и злобу.
Чудесная история для детей и взрослых
Проживая чудесную историю вместе с Белоснежкой и её друзьями, родители смогут почувствовать себя детьми, а дети, в свою очередь, поверят в силу мечты, которая помогает преодолевать любые невзгоды и становиться счастливыми.
Детям до 3-х лет — бесплатно
Дети до 3-х лет включительно могут пройти на мюзикл по одному билету с взрослым сопровождающим без предоставления отдельного места.