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Белоснежка и 7 гномов
Билеты от 700₽
Киноафиша Белоснежка и 7 гномов

Спектакль Белоснежка и 7 гномов

0+
Режиссер Аркадий Гевондов
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Захватывающий мюзикл для всей семьи

С оригинальной музыкой, живым вокалом и участием звезд оперной и мюзикловой сцены, спектакль превращается в настоящее путешествие в мир Белоснежки.

Путешествие в мир Белоснежки и гномов
Зрителей ждёт уникальное приключение, где они смогут спеть рэп и станцевать вместе с разноцветными гномами. Помимо этого, они увидят загадочных слуг Тёмной Королевы и завораживающих птиц с сильным характером — Белого Пеликана и Премудрую Сову. Эти необычные персонажи были созданы умелыми кукольниками и оживут на сцене благодаря мастерству актеров.

Главная героиня — Белоснежка
Но самым главным персонажем остаётся искренняя и добрая девушка — Белоснежка, чья доброта и сила духа способны победить любые преграды.

Оригинальная музыка и яркие спецэффекты
В мюзикле звучит оригинальная музыка, а живой вокал добавляет спектаклю особую атмосферу. Яркие и уникальные костюмы, сияющие декорации и необычные спецэффекты создают фантастический мир, в котором мечты сбываются, а любовь и вдохновение побеждают зависть и злобу.

Чудесная история для детей и взрослых
Проживая чудесную историю вместе с Белоснежкой и её друзьями, родители смогут почувствовать себя детьми, а дети, в свою очередь, поверят в силу мечты, которая помогает преодолевать любые невзгоды и становиться счастливыми.

Детям до 3-х лет — бесплатно
Дети до 3-х лет включительно могут пройти на мюзикл по одному билету с взрослым сопровождающим без предоставления отдельного места.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
12:00 от 800 ₽
13 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽
30 декабря
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
4 января
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
11:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽
5 января
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
11:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽

Фотографии

Белоснежка и 7 гномов Белоснежка и 7 гномов Белоснежка и 7 гномов Белоснежка и 7 гномов Белоснежка и 7 гномов Белоснежка и 7 гномов Белоснежка и 7 гномов Белоснежка и 7 гномов Белоснежка и 7 гномов Белоснежка и 7 гномов Белоснежка и 7 гномов Белоснежка и 7 гномов

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