Колдунья высшего разряда
Билеты от 700₽
Киноафиша Колдунья высшего разряда

Спектакль Колдунья высшего разряда

Постановка
Бенефис 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Приключения доброй колдуньи Ригби. Спектакль для всей семьи

«Колдунья самого высшего разряда» — это спектакль о том, как колдовство и доброта могут преодолеть злые силы. Главная героиня, мамаша Ригби, решает вступить в борьбу со злом, используя свои магические способности.

Персонажи и их судьбы

Ригби не справляется с трудностями в одиночку. У нее есть хулиганистый кот Дикон, которому требуется перевоспитание. Она создает огородное пугало по имени Шлямпомпо и наделяет его добрыми человеческими качествами. Шлямпомпо служит примером для непослушного Дикона, и на глазах зрителей совершает добрые поступки, постепенно превращаясь в настоящего человека.

Сюжетные повороты

Спектакль полон интриг и неожиданных поворотов. Жадный судья Куккинг становится преградой для Поэта, который мечтает жениться на своей любимой девушке Поли. Ригби использует свои чары, чтобы помочь влюбленным воссоединиться.

Темы и идеи

Спектакль исследует вечные темы борьбы добра со злом и важности доброты. Интересно, что оказывается, создать человека из огородного пугала проще, чем перевоспитать непослушного кота! Однако Ригби, благодаря своей мудрости и надежности, всё исправляет, и справедливость торжествует.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, наполненной волшебством и очарованием!

Режиссер
Доржи Галсанов
В ролях
Наталья Петухова
Василиса Галсанова
Ростислав Парцевский
Максим Ракитин
Петр Вяткин

Купить билет на спектакль Колдунья высшего разряда

Помощь с билетами
Октябрь
11 октября суббота
12:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 700 ₽

