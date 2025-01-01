Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шикарная свадьба
Билеты от 400₽
Киноафиша Шикарная свадьба

Спектакль Шикарная свадьба

Постановка
Событие 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Легкая, смешная, позитивная комедия положений в лучших традициях Рея Куни

Народная мудрость гласит, что для счастливой супружеской жизни необходимо соблюдать множество свадебных примет. Например, важно разбить первый бокал с шампанским, не уронить кольца и выбрать правильную дату. Но что произойдет, если в день свадьбы жених проснется в одной постели с незнакомой девушкой и не помнит, как это случилось? Нелепость? Скорее всего! Однако времени на размышления нет — все участники событий должны сплотиться, чтобы спасти шикарную свадьбу.

Каждая новая попытка вырваться из круговорота абсурдных ситуаций лишь запутывает ситуацию еще больше. Эта легкая, смешная комедия положений в лучших традициях Рея Куни обещает стать отличным способом отвлечься от серой действительности и подарить зрителям множество веселых моментов.

Что ждет зрителей?

«Невеста напрокат» — это спектакль, который точно не оставит равнодушным. Он наполнен яркими персонажами, неожиданными поворотами и множеством комических ситуаций. Приходите на данный спектакль, чтобы насладиться атмосферой смеха и веселья!

Интересные факты

  • Рей Куни — британский драматург, известный своими комедиями, которые часто ставятся на сценах театров по всему миру.
  • Комедии Куни отличаются легким юмором и запутанными сюжетами, что делает их идеальными для вечернего просмотра.

Не пропустите возможность стать свидетелями этой увлекательной истории, полной неожиданных поворотов и смеха!

Режиссер
Елена Марясина
В ролях
Светлана Саягова
Яна Науменко
Валерия Кашенкова
Валерий Синченко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 600 ₽
27 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
17:15 от 400 ₽
29 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 400 ₽
31 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 600 ₽
15 декабря
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба Шикарная свадьба

В ближайшие дни

Из жизни ***нутых
18+
Драма
Из жизни ***нутых
28 августа в 20:00 Театр.doc на Лесной
от 2000 ₽
Чужой ребенок
16+
Премьера Драма
Чужой ребенок
2 октября в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Гарри и школа волшебства
6+
Детский Цирк
Гарри и школа волшебства
3 января в 14:30 ДК «Прожектор»
от 950 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше