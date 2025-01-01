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Билеты
Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band
Билеты от 1200₽
Киноафиша Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band

Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыкально-театральное шоу 

Ансамбль виолончелей Magic Cellos Band продолжает удивлять и радовать своих поклонников. В этот раз музыканты сделали мощную заявку на успех, сыграв хиты группы QUEEN в уникальном исполнении. Вечер обещает стать настоящим музыкальным событием, ведь на виолончелях будут исполнены знакомые и любимые композиции, но уже в другом, невероятно оригинальном исполнении.

Весь концерт — это не просто музыкальное путешествие, а настоящее театральное шоу, которое сочетает в себе виртуозную игру струнных и театральные элементы. Каждый аккорд в руках музыкантов ансамбля творит настоящее волшебство, создавая уникальную атмосферу на сцене.

Сюрпризы и неожиданные стилистические решения

Программа полна сюрпризов, неожиданных поворотов и стилистических решений, которые не оставят равнодушными ни поклонников ансамбля, ни тех, кто впервые услышит Magic Cellos Band. Прозвучат мощные композиции, такие как We Will Rock You и We Are The Champion, которые выведут зал в экстаз. Зажигательные I Was Born To Love You и Somebody To Love наполнены хулиганским задором, а Bohemian Rhapsody поразит своей глубиной, пронзительностью и светлой грустью.

Энергия, мастерство и музыкальный вкус

Концерт завершится хитом The Show Must Go On, как подтверждение того, что Magic Cellos Band обязательно вернется на сцену, поражая публику своим мастерством, энергетикой и музыкальным вкусом. Не стоит откладывать праздник — у вас есть уникальная возможность услышать этот музыкальный фейерверк ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1200 ₽
18 октября
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18:00 от 1200 ₽
30 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1200 ₽
30 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1200 ₽

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Enigma | Enya | Neoclassica. HighTime Orchestra
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Enigma | Enya | Neoclassica. HighTime Orchestra
8 августа в 20:00 Павильон №14 «Азербайджан»
от 1750 ₽
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