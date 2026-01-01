New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских

Начало начал: джаз и танец в Новой программе Игоря и Полины Ямпольских

Игорь и Полина Ямпольские представляют свою новую программу «Начало начал. Мечтатели Нового Орлеана». Этот концерт — уникальное событие, которое перенесет вас в колыбель джаза, к началу начал всей современной музыки.

В программе зрителей ждет музыка, полная творческой свободы, житейской мудрости и магии вуду. Вы услышите мелодии, основанные на традициях новоорлеанских индейцев, ощутите ароматы французской кухни и блеск карнавала Марди Гра. Дикие ритмы марширующих ансамблей, секонд лайн, игривое мамбо и яркие импровизации соединятся с мастерским конферансом и виртуозным исполнением тэп-денса, создавая атмосферу настоящего джазового праздника.

Талантливые исполнители

Игорь и Полина Ямпольские — известные джазовые музыканты и танцовщики. Игорь является профессиональным барабанщиком, а Полина — хореографом-постановщиком и педагогом. Их встреча в 2012 году стала началом уникального творческого дуэта, где Полина управляет хореографией, а Игорь царит в мире ритмов.

Оба исполнителя хорошо известны в джазовой среде, в частности, по своему проекту «BOJazz Band». Также они являются востребованными педагогами свинговых танцев и музыки, что подчеркивает их глубокое понимание и любовь к этому жанру.

Подлинная магия тэп-денса

Дуэт Игоря и Полины — это не просто музыка, это дань уважения старому доброму 20-му веку, дополненная отточенностью 21-го века. Их тэп-денс является настоящим чудом хореографии и подлинной магией, безусловно, одним из самых музыкальных танцев на свете.

Состав исполнителей

На сцену вместе с Игорем и Полиной выйдут: