Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальная энциклопедия. От Скарлатти до Стравинского
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыкальная энциклопедия. От Скарлатти до Стравинского

Музыкальная энциклопедия. От Скарлатти до Стравинского

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальная энциклопедия от А до Я с Артемом Варгафтиком

В Доме музыки пройдет авторский цикл «Музыкальная энциклопедия от А до Я» с Артемом Варгафтиком. Это уникальная возможность встретиться с живой музыкой и узнать о её истории, где на каждую букву алфавита будут представлены имена, названия и понятия из мира классической музыки.

Ансамбль солистов «Эрмитаж» под управлением Ильи Норштейна исполнит произведения композиторов разных эпох, включая Скарлатти, Сальери, Сен-Санса, а также работы Игоря Стравинского и Георгия Свиридова. Программа является настоящим подарком для тех, кто увлекается музыкальной историей и разнообразными жанрами.

Об авторе

Артем Варгафтик — известный российский теле-радио журналист, музыкант и ведущий популярных программ, таких как «Оркестровая яма» и «История одного шедевра» на сцене Московской филармонии. Его авторский цикл предоставляет зрителям возможность не только послушать музыку, но и узнать о ней много нового и интересного.

Что вас ждет на концерте?

Концерты «Музыкальной энциклопедии» — это не просто лекции или уроки. Это живые встречи с музыкой, где на каждую букву алфавита выбираются самые яркие представления. Слушая музыку, зрители смогут разобраться, почему она звучит именно так, а не иначе.

На мероприятия будет представлено музыкальное наследие трех веков. В программе прозвучат сочинения Алессандро и Доменико Скарлатти, Антонио Сальери, Камилла Сен-Санса и таких гигантов русской музыки, как Игорь Стравинский и Георгий Свиридов.

Присоединяйтесь к «Музыкальной энциклопедии от А до Я» и станьте частью захватывающего музыкального мира!

Купить билет на концерт Музыкальная энциклопедия. От Скарлатти до Стравинского

Помощь с билетами
Ноябрь
15 ноября воскресенье
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Baldur's Gate 3
6+
Классическая музыка

Оркестр CAGMO. Симфония Baldur's Gate 3

21 ноября в 18:00 КЦ ЗИЛ
от 3500 ₽
Клоун-дирижер и оркестр. Новогодний концерт
6+
Классическая музыка

Клоун-дирижер и оркестр. Новогодний концерт

31 декабря в 13:00 Дом музыки
от 800 ₽
Кирилл Мазур, Сергей Орлов, Ярослава Тринадцатко
18+
Юмор

Кирилл Мазур, Сергей Орлов, Ярослава Тринадцатко

19 августа в 21:30 Stand Up Store Moscow
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше