Музыкальная энциклопедия. От Скарлатти до Стравинского

Музыкальная энциклопедия от А до Я с Артемом Варгафтиком

В Доме музыки пройдет авторский цикл «Музыкальная энциклопедия от А до Я» с Артемом Варгафтиком. Это уникальная возможность встретиться с живой музыкой и узнать о её истории, где на каждую букву алфавита будут представлены имена, названия и понятия из мира классической музыки.

Ансамбль солистов «Эрмитаж» под управлением Ильи Норштейна исполнит произведения композиторов разных эпох, включая Скарлатти, Сальери, Сен-Санса, а также работы Игоря Стравинского и Георгия Свиридова. Программа является настоящим подарком для тех, кто увлекается музыкальной историей и разнообразными жанрами.

Об авторе

Артем Варгафтик — известный российский теле-радио журналист, музыкант и ведущий популярных программ, таких как «Оркестровая яма» и «История одного шедевра» на сцене Московской филармонии. Его авторский цикл предоставляет зрителям возможность не только послушать музыку, но и узнать о ней много нового и интересного.

Что вас ждет на концерте?

Концерты «Музыкальной энциклопедии» — это не просто лекции или уроки. Это живые встречи с музыкой, где на каждую букву алфавита выбираются самые яркие представления. Слушая музыку, зрители смогут разобраться, почему она звучит именно так, а не иначе.

На мероприятия будет представлено музыкальное наследие трех веков. В программе прозвучат сочинения Алессандро и Доменико Скарлатти, Антонио Сальери, Камилла Сен-Санса и таких гигантов русской музыки, как Игорь Стравинский и Георгий Свиридов.

Присоединяйтесь к «Музыкальной энциклопедии от А до Я» и станьте частью захватывающего музыкального мира!