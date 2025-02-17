Шедевры мировой классической музыки

Незабываемый музыкальный вечер в Доме Кочневой

Камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» под руководством народного артиста России Михаила Гантварга приглашает на незабываемый музыкальный вечер в Доме Кочневой. Основанный в 1987 году, коллектив завоевал мировое признание благодаря виртуозности исполнения, искренней любви к музыке и неизменно ярким выступлениям.

Программа концерта

В исполнении ансамбля прозвучат шедевры выдающихся композиторов, наполняющие сердца слушателей гармонией и красотой. Это уникальная возможность прикоснуться к лучшим образцам классического искусства в живом исполнении музыкантов, известных своей эмоциональностью и мастерством.

Об ансамбле

Камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» – коллектив, отмеченный престижными наградами и широко известный в России и за рубежом.

– коллектив, отмеченный престижными наградами и широко известный в России и за рубежом. Михаил Гантварг – художественный руководитель и вдохновитель ансамбля, чья деятельность неоднократно удостаивалась высших оценок музыкальной общественности.

Особенности вечера

Каждое выступление коллектива становится настоящим праздником для слушателей, ведь ансамбль не только демонстрирует высочайший уровень профессионализма, но и дарит особую атмосферу живого контакта с музыкой.

Концерт ведёт Ольга Ворсина, добавляя вечеру изысканности и погружения в контекст исполняемых произведений.