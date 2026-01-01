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Киноафиша Анастасия Лютова и Санкт-Петербургский Джазовый Оркестр

Анастасия Лютова и Санкт-Петербургский Джазовый Оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с Анастасией Лютовой и Санкт-Петербургским Джазовым Оркестром

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в клубе Игоря Бутмана! Анастасия Лютова, известная своей потрясающей харизмой и вокальными способностями, будет выступать совместно с Санкт-Петербургским Джазовым Оркестром — одним из лучших джазовых коллективов страны.

Уникальное сочетание стилей

Анастасия Лютова — не только вокалистка, но и талантливый автор. Ее творчество сочетает элементы джаза, соула и поп-музыки, что делает каждое выступление незабываемым. Святослав Дружков, художественный руководитель оркестра, расскажет о непростой пути коллектива и его участии в ведущих музыкальных фестивалях.

Атмосфера клуба

Клуб Игоря Бутмана — это место, где царит уютная и дружеская атмосфера. Здесь вы сможете насладиться не только живой музыкой, но и уникальным интерьером, который погружает в мир джазовой культуры. Не упустите возможность провести вечер в компании ярких талантов и насладиться качественным звуком.

Зачем стоит посетить

Это событие — отличная возможность оценить живое исполнение музыки, испытать эмоции от взаимодействия исполнителей и зрителей. Кроме того, вы сможете познакомиться с работой коллектива, который активно участвует в культурной жизни России и за пределами страны.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое обещает быть незабываемым!

Купить билет на концерт Анастасия Лютова и Санкт-Петербургский Джазовый Оркестр

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В других городах
Октябрь
2 октября пятница
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7

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