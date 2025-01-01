Меню
Шанель № Стравинский
Киноафиша Шанель № Стравинский

Спектакль Шанель № Стравинский

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль "Шанель № Стравинский": Искусство, страсть и человеческая душа

Париж, 1940 год. Театр Елисейских полей. Одна ночь, полная страсти, музыки и откровений. Спектакль, вдохновленный реальными событиями, переносит зрителей в атмосферу Парижа, где сталкиваются гениальность, страсть и человеческая уязвимость.

Сюжет

В центре сюжета — легендарная Габриэль «Коко» Шанель и выдающийся композитор Игорь Стравинский. Их встреча в пустом зале театра Елисейских полей, пропитанном эхом музыки и войны, становится отправной точкой для исследования любви, творчества и боли. Постановка раскрывает сложные отношения двух икон XX века, их внутренние конфликты и поиск вдохновения на фоне хаоса эпохи.

Персонажи

На сцене также появляются Сергей Дягилев, антрепренер и создатель «Русских сезонов», и загадочный Сторож. Его простота и житейская мудрость становятся неожиданным контрапунктом к драматизму главных героев.

Музыка и хореография

Отсылки к «Весне священной» Стравинского, переплетенные с хореографией и модой Шанель, создают мощный эмоциональный фон. Каждый жест и слово — как нота в партитуре, подчеркивающая глубину спектакля.

Почему стоит увидеть?

  • Историческая достоверность и художественная свобода: Спектакль мастерски сочетает реальные факты из жизни Шанель и Стравинского с вымышленными диалогами, создавая захватывающую драму.
  • Эмоциональная глубина: От язвительного юмора до пронзительных монологов — постановка раскрывает человеческие слабости и силу творчества.
  • Визуальная эстетика: Сценография, вдохновленная модой Шанель и музыкальным авангардом Стравинского, погружает зрителей в мир искусства и страсти.
  • Музыкальное сопровождение: Фрагменты «Весны священной» и лирические мотивы подчеркивают драматизм и красоту постановки.

Присоединяйтесь к нам, чтобы стать свидетелями этой мощной истории о страсти, музыке и человеческой душе. Спектакль "Шанель № Стравинский" останется с вами надолго.

Режиссер
Талгат Баталов
В ролях
Тата Хачатрян
Артем Ткаченко

Купить билет на спектакль Шанель № Стравинский

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
20 февраля пятница
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 3000 ₽

Фотографии

