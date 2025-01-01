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Дурочка
Киноафиша Дурочка

Спектакль Дурочка

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дурочка» в театре «Комедианты»

«Дурочка» — яркая комедия, которая переносит зрителя в мир испанского дворянства с его интригами и амбициями. Пьеса, написанная в стихах, превращается в увлекательное зрелище, насыщенное песнями, танцами и остроумными шутками.

Сюжет

В центре сюжета — старый испанский гранде, который ищет достойных женихов для своих племянниц. Первая из них — умница, с блестящим образованием, но без наследства. Вторая — богатая, но, по мнению окружающих, не слишком умная. В доме гранда кипят страсти: лукавые слуги и претенденты на руки и сердца племянниц ведут свои игры и интриги.

Словесные дуэли между женихами грозят перерасти в настоящие сражения. Но чувства не подвластны разуму. И в какой-то момент у «дуры» неожиданно появляется удивительный учитель — любовь.

Постановка

Спектакль «Дурочка» — это живое и праздничное представление, рожденное из студийного спектакля курса М.А. Левшина. Молодые актёры преодолели все трудности, связанные с постановкой пьесы в стихах и добавили элементы комедии плаща и шпаги. В спектакле можно увидеть не только остроумные диалоги, но и вокальные и танцевальные номера.

Почему стоит посмотреть

«Дурочка» — это настоящее торжество жизни и чувств, где каждое действие насыщено динамикой и эмоциями. Спектакль привлекает своей энергией и веселым настроением, создавая атмосферу праздника и лёгкости. Погружение в этот мир позволит зрителям насладиться игрой актёров и уникальной атмосферой, переданной через каждый номер и каждое слово пьесы.

Не упустите возможность стать частью этого яркого театрального события и окунуться в атмосферу комедии и романтики!

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Леонид Зябкин
Екатерина Культина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
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Санкт-Петербург, 14 октября
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19:00 от 750 ₽

Фотографии

Дурочка Дурочка Дурочка Дурочка Дурочка Дурочка

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