Приключения с щенками из Щенячьего патруля

Спектакль «Патруль щенков. Бухта приключений» приглашает детей от 3 лет и старше в волшебный мир парка «Волшебная миля». Продолжительность шоу — всего 30 минут. Но это не всё! После спектакля маленькие зрители смогут играть в парке без ограничения времени, что сделает их визит ещё более незабываемым.

В Бухту Приключений пришла беда. После ужасного шторма Тюленье озеро оказалось завалено мусором, пострадали гнёзда черепах, а капитан Палтус остался без своей яхты «Камбала». Но не стоит волноваться! Отважные щенки из доведенного до суеты Щенячьего патруля готовы прийти на помощь. Хотя вредные котята мера Хамдингера решили воспользоваться ситуацией и отобрали у моржика Уолли всю рыбу. Теперь вместе с маленькими зрителями щенкам понадобятся новые союзники — настоящие спасатели, готовые навести порядок в прибрежном городке.

Обучение и взаимодействие

Спектакль не только entertains, но и учит детей бережному отношению к природе и заботе об окружающем мире. Он вдохновляет юных зрителей находить решения для важных задач совместно с друзьями.

Важно знать

Детям старше 5 лет на спектакль допускаются только без сопровождения взрослых. Если взрослые также хотят участвовать, им необходимо приобрести билет на спектакль, а не обычный входной билет в парк. В стоимость билета включено:

бесконечное время пребывания в парке;

доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам;

участие во всех мастер-классах в течение всего дня;

продолжение просмотра в сферическом кинотеатре с фильмами и мультфильмами по расписанию;

возможность участвовать в интерактивных мероприятиях и анимационных программах;

доступ к кулерам с питьевой водой;

беспроводной интернет на всей территории парка.

Не забудьте про сменную обувь! Это правило касается как детей, так и взрослых.