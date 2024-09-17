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Киноафиша События Певец Шаман признал, что он плохой отец

Певец Шаман признал, что он плохой отец

17 сентября 2024 06:55 Проверено редакцией
Певец Шаман признал, что он плохой отец

Певец Шаман поделился, как проводит время с дочерью Варварой.

Девочка родилась в первом браке Ярослава Дронова. Шаман признался, что видится с ней редко. Гастрольный график не позволяет уделять дочери много времени, хотя певец всё равно старается поддерживать отношения на расстоянии.

По словам Шамана, отец он так себе. Хотя певец верит, что дочка поймёт его, когда вырастет, ведь такая занятость связана с тем, что Дронов хочет обеспечить ей достойную жизнь. Шаман надеется, что дочь за это простит папе долгие отъезды.

Илья Голубев
Илья Голубев
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