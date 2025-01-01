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Фаина. Эшелон
Билеты от 3000₽
Киноафиша Фаина. Эшелон

Спектакль Фаина. Эшелон

Постановка
Театр на Трубной 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

По документальной повести Фаины Райхельгауз

Иосиф Райхельгауз создал спектакль по воспоминаниям своей матери, Фаины Райхельгауз, посвященный тем, чье детство и юность совпали с трагедией Великой Отечественной войны. В центре спектакля — личные истории, наполненные болью, радостью, отчаянием и надеждой, растерянностью и простыми радостями бытия. Главная идея — любовь: к матери, к мужу, к жизни, которая спасала целое поколение в самые страшные времена.

Борщ как символ памяти и любви
Героиня спектакля в течение всей постановки будет варить настоящий борщ, который в финале она предложит зрителям. Этот жест, спокойный и без пафоса, станет символом жизни, которая продолжалась даже в самых тяжелых обстоятельствах. В то время как она варит борщ, зрители услышат эпизоды из ее жизни, которые заставят их пережить весь спектр эмоций — от смеха до слез.

Иллюзия поезда и военных действий
Для усиления эффекта движения и погружения в атмосферу времени, под полом зрительного зала будет установлена специальная система, создающая эффект качающегося поезда. Внезапные остановки, ускорения и замедления движения усилят ощущение присутствия в поезде времен войны. Стены зала будут превращены в реальные картины военных действий благодаря видеопроекции, создавая эффект, будто зрители смотрят на происходящее через окна вагона.

Эмоциональная глубина и историческая правдивость
Спектакль Иосифа Райхельгауза не только раскрывает трагические моменты войны, но и демонстрирует, как любовь и сила духа помогли пережить самые тяжелые испытания. Это произведение наполнено глубиной, эмоциональностью и исторической правдой, погружая зрителей в мир переживаний и судьбы целого поколения.

В ролях
Елена Санаева
Татьяна Циренина
Иван Кузнецов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 3000 ₽
5 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Фаина. Эшелон Фаина. Эшелон Фаина. Эшелон Фаина. Эшелон Фаина. Эшелон Фаина. Эшелон Фаина. Эшелон

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