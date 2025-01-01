Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сергей Маврин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сергей Маврин

Сергей Маврин

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт Сергея Маврина 

Приглашаем вас на концерт Сергея Маврина — известного российского музыканта и композитора. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки.

Уникальное музыкальное сочетание

В программе концерта представлено оригинальное сочетание джаза и блюза, что уже стало визитной карточкой творчества Маврина. Его музыка, наполненная эмоциями и глубокими духовными переживаниями, создаёт особую атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то близкое своему сердцу.

Комфортный формат

Это отличная возможность насладиться живыми выступлениями в уютной обстановке. Небольшой зал позволяет зрителям ощущать близость к артисту и делать каждый спектакль по-настоящему интимным и запоминающимся.

Не пропустите!

Если вы цените качественную музыку и хотите увидеть живое выступление Сергея Маврина, не упустите возможность посетить это событие. Оно станет замечательным поводом провести вечер с друзьями и насладиться атмосферой творчества и вдохновения в самом сердце Москвы.

Купить билет на концерт Сергей Маврин

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
20:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 2000 ₽
4 января воскресенье
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Cinema Medley: Интерстеллар
6+
Неоклассика
Cinema Medley: Интерстеллар
22 февраля в 13:00 ЦСКА Арена
от 3000 ₽
Шедевры эпох. Орган, голос
6+
Классическая музыка
Шедевры эпох. Орган, голос
7 марта в 19:00 Малый зал Консерватории
от 800 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
19 декабря в 19:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше