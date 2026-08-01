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Павел Кашин
Билеты от 1500₽
Киноафиша Павел Кашин

Павел Кашин

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Музыка Павла Кашина: Живое Искусство и Глубокие Мысли

«Живет ли Музыкальный Бог в Павле Кашине?» — вопрос, скорее, риторический. Его авторская музыка заслуживает целого ряда восторженных эпитетов: красивая, лиричная, мелодичная, приятная слуху. Но помимо этого, она также умная.

В песнях Кашина не просто слова — это целая философия жизни. В них аккуратно переплетены тончайшие нити человеческих судеб, чувств, эмоций и историй. Павел Кашин — поэт, творящий настоящие шедевры. Его музыка можно сравнить с живой водой, это хрустальный остров мыслей и настроения, который могут разгадать не только ценители, но и те, кто хочет посмотреть на себя со стороны.

Уникальный Вокал и Искренность

Интеллигентность и обаятельность Кашина завораживают. Его вокал не похож на остальные; он проникает в подсознание, штурмуя его искренностью, благородством и глубиной. Это вызывает мурашки, дрожь и слезы радости.

Не пропустите!

Если вы хотите прикоснуться к этому удивительному миру, не упустите возможность посетить концерт Павла Кашина. Его выступления — это не только музыкальный опыт, но и глубокое эмоциональное путешествие.

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Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
14 августа пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
18 сентября пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
17 октября суббота
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
31 октября суббота
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
8 ноября воскресенье
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
19 декабря суббота
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
15 января пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
19 февраля пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
19 марта пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
16 апреля пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
14 мая пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
17 июня четверг
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
15 июля четверг
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽

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