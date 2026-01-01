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Сергей Бобунец с симфоническим оркестром
Киноафиша Сергей Бобунец с симфоническим оркестром

Сергей Бобунец с симфоническим оркестром

Автор рок-гимна «Вечно молодой» 12+
Возраст 12+

О концерте

Сергей Бобунец: хранитель смыслов и мелодий

Лидер группы «Вечно Молодые» и автор песен, которые стали символом вечности и любви, Сергей Бобунец представляет уникальную программу. В ней сочетаются хиты «Смысловых Галлюцинаций» и лучшие сольные произведения, исполненные в сопровождении симфонического оркестра.

Опора в мире перемен

В эпоху перемен каждому нужен фундамент — музыка Сергея Бобунца служит такой опорой. Его творчество помогает найти уверенность и радость в любой момент жизни.

Вера и весна после зимы

Сергей Бобунец, переживший множество перемен за более чем тридцатилетнюю карьеру, продолжает делиться своей верой в добро и любовь. Он напоминает нам, что после каждой зимы приходит весна, и мир продолжает любить.

Опыт симфонии

Для Сергея Бобунца выступление с оркестром не ново — он уже неоднократно объединял свои песни с классическими аранжировками. Этот концерт станет очередной страницей в его богатой истории сотрудничества с оркестрами.

Приглашаем вас на концерт, где каждая нота и слово наполнены глубоким смыслом и чувством. Подарите себе вечер, полный вдохновения и музыкальных открытий.

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Купить билет на концерт Сергей Бобунец с симфоническим оркестром

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19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 3000 ₽

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