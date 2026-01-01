Сергей Бобунец с симфоническим оркестром

Сергей Бобунец: хранитель смыслов и мелодий

Лидер группы «Вечно Молодые» и автор песен, которые стали символом вечности и любви, Сергей Бобунец представляет уникальную программу. В ней сочетаются хиты «Смысловых Галлюцинаций» и лучшие сольные произведения, исполненные в сопровождении симфонического оркестра.

Опора в мире перемен

В эпоху перемен каждому нужен фундамент — музыка Сергея Бобунца служит такой опорой. Его творчество помогает найти уверенность и радость в любой момент жизни.

Вера и весна после зимы

Сергей Бобунец, переживший множество перемен за более чем тридцатилетнюю карьеру, продолжает делиться своей верой в добро и любовь. Он напоминает нам, что после каждой зимы приходит весна, и мир продолжает любить.

Опыт симфонии

Для Сергея Бобунца выступление с оркестром не ново — он уже неоднократно объединял свои песни с классическими аранжировками. Этот концерт станет очередной страницей в его богатой истории сотрудничества с оркестрами.

Приглашаем вас на концерт, где каждая нота и слово наполнены глубоким смыслом и чувством. Подарите себе вечер, полный вдохновения и музыкальных открытий.