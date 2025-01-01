Меню
ДиДюЛя
ДиДюЛя – Этника, фолк, фьюжн, этно-рок 

Звук, соединяющий миры и эпохи, ожидает вас в новом концерте гитариста-виртуоза и композитора ДиДюЛи. В уникальной программе Маэстро будут представлены как его культовые композиции, так и новые произведения, погружающие зрителя в волшебный мир музыкальных фьюжн-экспериментов.

Музыкальные эксперименты и стили

Зрителей ждут богатые звучания, а также стили и жанры со всего мира — от традиционного этно до ритмов фламенко, а также элементов музыкальных культур Ближнего Востока и русской традиции. В концерте прозвучат легендарные композиции, такие как «Полёт на Меркурий», «Путь домой» и «Арабика», а также абсолютно новые мелодии. Все произведения исполняются на разнообразных инструментах — акустической и классической гитарах, греческой бузуки, уникальной 18-струнной гитаре, дудуке, волынках и перкуссионных инструментах из разных культур.

Эмоции через музыку

Каждый инструмент раскрывает свою уникальную тембровую палитру, создавая волнующие и эмоциональные моменты, которые останутся в памяти зрителей надолго. Особенностью программы является живой звук и потрясающее световое шоу, подчеркивающее впечатляющую атмосферу каждого произведения.

В этом концерте нет слов — музыка говорит сама за себя. Каждый аккорд и каждая нота призваны передать эмоции, мысли, чувства и переживания, понятные зрителям всех культур и возрастов.

Незабвенная музыкальная экспедиция

Это не просто концерт, а незабываемая музыкальная экспедиция, проводящая зрителей через пространственные и временные границы. ДиДюЛя соединяет современное звучание и вековые музыкальные традиции, создавая уникальную атмосферу, которую невозможно забыть.

Расписание

20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 10 февраля
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1600 ₽

