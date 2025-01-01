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3 концерта небанальной классики

Симфонический оркестр играет не только Моцарта и Шопена. В руках умелых дирижёров скрипки и кларнеты могут создавать по-настоящему захватывающие шоу. Для вас — афиша из 3 симфонических концертов Новосибирска, которые изменят ваше представление о жанре.

 

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Concord Orchestra. Симфоническое рок-шоу. Планета людей
Concord Orchestra. Симфоническое рок-шоу. Планета людей
рок
Сергей Бобунец с симфоническим оркестром
Сергей Бобунец с симфоническим оркестром
рок, живая музыка, неоклассика
Cinema Medley 2: Оппенгеймер
Cinema Medley 2: Оппенгеймер
неоклассика
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Жанр
Все Неоклассика Рок Живая музыка

Concord Orchestra. Симфоническое рок-шоу «Планета людей»

Это уникальный оркестр, где музыканты не только виртуозно исполняют инструментальные партии, но и активно двигаются и импровизируют во время выступления. Зрители даже могут повлиять на финал концерта! По сюжету «Планета людей» люди утратили источник любви и перестали понимать друг-друга. Исполнители без единого слова раскрывают трогательную историю о том, как Волшебники вернули людям утраченные дары любви и музыки. Делают они это через 20 рок-композиций вперемешку с классическими инструментами.

Зачем сходить: чтобы стать участником невероятного симфонического шоу, где классические инструменты сливаются с энергией рока и зрелищными танцами.

Сергей Бобунец

Фронтмен группы «Смысловые галлюцинации» выступит в сопровождении большого симфонического коллектива. Прозвучат как хиты его группы, так и сольные композиции. Этот концерт музыкант посвящает людям, нуждающимся в поддержке и вдохновении.

Бобунец признается, что источником вдохновения стали собственные творческие кризисы. Артист смог их преодолеть и теперь хочет помочь другим. Симфонический оркестр здесь выступает мощным средством для усиления эмоционального воздействия на слушателей.

Зачем сходить: за заряжающей энергетикой, мотивацией и ощущением гармонии с окружающим миром.

«Cinema Medley 2: Оппенгеймер»

Это уникальное шоу саундтреков, где зрители смогут вживую услышать любимые мелодии из культовых голливудских фильмов. Концерт симфонического оркестра, который сыграет композиции из «Очень странных дел», «Властелина колец», «Оппенгеймера», «Аватара» и других блокбастеров. Состав участников внушительный, также вы услышите орган, хоровой коллектив, фолк-ансамбль и современную электронную музыку.

Почувствуйте магию кинематографической музыки в live-исполнении. Это шоу доказывает, что саундтреки — это самостоятельное музыкальное искусство, достойное звания современной классики.

Зачем сходить: чтобы вновь погрузиться в любимые киноистории через грандиозное симфоническое исполнение.

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