3 концерта небанальной классики

Симфонический оркестр играет не только Моцарта и Шопена. В руках умелых дирижёров скрипки и кларнеты могут создавать по-настоящему захватывающие шоу. Для вас — афиша из 3 симфонических концертов Новосибирска, которые изменят ваше представление о жанре.
Это уникальный оркестр, где музыканты не только виртуозно исполняют инструментальные партии, но и активно двигаются и импровизируют во время выступления. Зрители даже могут повлиять на финал концерта! По сюжету «Планета людей» люди утратили источник любви и перестали понимать друг-друга. Исполнители без единого слова раскрывают трогательную историю о том, как Волшебники вернули людям утраченные дары любви и музыки. Делают они это через 20 рок-композиций вперемешку с классическими инструментами.
Зачем сходить: чтобы стать участником невероятного симфонического шоу, где классические инструменты сливаются с энергией рока и зрелищными танцами.
Фронтмен группы «Смысловые галлюцинации» выступит в сопровождении большого симфонического коллектива. Прозвучат как хиты его группы, так и сольные композиции. Этот концерт музыкант посвящает людям, нуждающимся в поддержке и вдохновении.
Бобунец признается, что источником вдохновения стали собственные творческие кризисы. Артист смог их преодолеть и теперь хочет помочь другим. Симфонический оркестр здесь выступает мощным средством для усиления эмоционального воздействия на слушателей.
Зачем сходить: за заряжающей энергетикой, мотивацией и ощущением гармонии с окружающим миром.
Это уникальное шоу саундтреков, где зрители смогут вживую услышать любимые мелодии из культовых голливудских фильмов. Концерт симфонического оркестра, который сыграет композиции из «Очень странных дел», «Властелина колец», «Оппенгеймера», «Аватара» и других блокбастеров. Состав участников внушительный, также вы услышите орган, хоровой коллектив, фолк-ансамбль и современную электронную музыку.
Почувствуйте магию кинематографической музыки в live-исполнении. Это шоу доказывает, что саундтреки — это самостоятельное музыкальное искусство, достойное звания современной классики.
Зачем сходить: чтобы вновь погрузиться в любимые киноистории через грандиозное симфоническое исполнение.