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Семью восемь
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Спектакль Семью восемь

16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Исповедь женщины через три возраста

В этой глубокой и трогательной пьесе героиня, оглядываясь на свое детство, вспоминает чисто женский состав семьи — вечно занятую маму и непримиримо строгую бабушку, домашнего тирана. Каждое воспоминание — это шаг в мир, где любовь отсутствует, а вместо неё — травмы детства, разобщенность близких и внутреннее одиночество.

Три возрастных этапа и три актрисы

В спектакле участвуют три актрисы, каждая из которых представляет один из возрастов героини. На сцене оживает её жизнь через призму детских воспоминаний, юношеских поисков и зрелых размышлений. Каждая из героинь имеет свои «скелеты в шкафу» и свою уникальную исповедь, что позволяет зрителю увидеть многообразие переживаний и внутренних конфликтов.

Тема одиночества и поисков взаимопонимания

Спектакль затрагивает важные и глубокие темы — одиночество, отчуждение, комплекс вины и робкие попытки найти путь к взаимопониманию. Эти сложные чувства раскрываются на сцене через искренность и силу женских персонажей, стремящихся преодолеть барьеры, возведенные в детстве, и найти свою внутреннюю гармонию.

Пьеса является мощным исследованием душевных терзаний и сложных отношений, которые многим могут быть знакомы.

Режиссер
Галина Зальцман
В ролях
Татьяна Башлакова
Екатерина Зорина
Анна Васильева
Александра Манцыгина
Александр Бобровский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Семью восемь Семью восемь Семью восемь Семью восемь Семью восемь

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