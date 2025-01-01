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Киноафиша СемьянюкиЩи

Спектакль СемьянюкиЩи

Постановка
Семьянюки 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Уникальный формат домашнего театра от Семьянюков

Театр Семьянюки предлагает зрителям уникальный формат спектаклей под названием «СемьянюкиЩи». Это не просто театральное представление, а настоящая встреча актеров и зрителей, погружающая вас в атмосферу дружбы и тепла.

Гостеприимство и Взаимодействие

С первых минут вас встретят актеры прямо у входа. Их внимание и забота о зрителях не ослабевают на протяжении всего вечера. Это место, где каждый чувствует себя важным и желанным гостем.

Ужин при Свечах

После спектакля вас ждет особый момент: в уютном театральном зале на 60 мест вас посадят за стол и угостят домашними щами, приготовленными артистами. Вы когда-нибудь пробовали щи при свечах? Это удивительное ощущение, когда простая еда становится частью театрального опыта.

Дружелюбная Атмосфера

В театре Семьянюки царит веселая и импровизационная атмосфера, которая не оставит никого равнодушным. Артисты уверяют: «Мы побеждаем кислые мины и застывшие взгляды. Люди уходят из нашего театра с улыбкой». Здесь вам могут предложить спеть или прочитать что-то, если вы этого хотите.

Стирание Границ

В театре Семьянюки стирается грань между артистом и зрителем. Каждый может стать частью спектакля, а к концу вечера вас будут знать поименно. Это место, где каждый становится родственником, и где царит настоящая театральная магия.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Приходите в театр Семьянюки и убедитесь в этом сами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Семьянюки Санкт-Петербург, Чайковского, 26
19:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Семьянюки Санкт-Петербург, Чайковского, 26
19:00 от 3000 ₽

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