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Съёмки Stand Up от StandUp_Msk
Билеты от 500₽
Киноафиша Съёмки Stand Up от StandUp_Msk

Съёмки Stand Up от StandUp_Msk

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Важнейшее событие для всех комиков

Съёмки шоу StandUp — это одно из самых значимых событий для комиков, к которому они готовятся долгое время. Они тестируют свои шутки на открытых микрофонах, обкатывают материал на проверках, чтобы зрители могли насладиться лучшими номерами. Каждый комик выступает с отточенным материалом, который позже можно будет посмотреть на YouTube или других интернет-платформах.

Комики из разных проектов
В съёмках примут участие комики, которые являются резидентами известных стендап-шоу, таких как StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1, Outside StandUp, «Прожарка», «Стендап Андеграунд» на СТС и другие. Это отличный шанс увидеть выступления талантливых артистов вживую.

Уютная атмосфера и рассадка
Мероприятие проходит за столиками, где зрители могут заказать напитки и наслаждаться шоу в комфортной обстановке. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода, если вы приобрели билет с указанием мест — рассаживаются строго по схеме. Для билетов без схемы рассадка будет зависеть от категории билета.

Продолжительность и особенности шоу
Продолжительность мероприятия — 1,5-2 часа, в течение которых комики будут не только исполнять подготовленные номера, но и импровизировать, взаимодействовать с залом. Это создаёт особую атмосферу, где зрители могут быть не только наблюдателями, но и участниками шоу.

StandUp_Msk — комьюнити лучших комиков России
StandUp_Msk объединяет талантливых комиков со всей страны, и на вечере выступают участники самых популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. Вечер превращает кафе, рестораны и бары по всей Москве в настоящие комедийные клубы, создавая уникальную атмосферу юмора и веселья.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 500 ₽
30 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
13 августа в 19:00 Руки вверх!
от 990 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
12 августа в 21:30 Standup Café
от 450 ₽
Тимур Джанкезов
18+
Юмор
Тимур Джанкезов
15 августа в 18:30 Stand Up Store Moscow
от 2500 ₽
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