Классик джаз

Классический джаз в Jam Club

В Jam Club выступит группа музыкантов, исполняющих классический джаз. В программе — бессмертные мелодии от Льюиса Армстронга и Дюка Эллингтона до Билли Холидей и Эллы Фицджеральд.

Музыканты подарят зрителям живое исполнение, полное энергии импровизации и душевного тепла. Это событие обязательно понравится любителям джазовой музыки и поклонникам живых выступлений.

Не упустите возможность насладиться великолепной атмосферой золотой эпохи джаза и услышать легендарные композиции в исполнении талантливых артистов.