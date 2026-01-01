Когда зажигаются ёлки. Оркестр кинематографии. С. Скрипка. Новогодний концерт

Новогодний концерт от Российского государственного симфонического оркестра кинематографии
Присоединяйтесь к волшебному музыкальному событию — новогоднему концерту, который подготовил российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением дирижёра Сергея Скрипки. В программе концерта собраны лучшие музыкальные произведения, которые настроят на праздничный лад и подарят зрителям незабываемые эмоции.
Музыкальная программа
В репертуаре отмечаются как новые, так и классические композиции:
- Бекман — «В лесу родилась ёлочка»
- Ланда — Васильев, «Куда уходит старый год» из мультфильма «Смешарики»
- Симонян, «Песня Канцлера» из мультфильма «Двенадцать месяцев» (реж. И. Иванов-Вано, 1956)
- Левитин, «Зимняя фантазия» из мультфильма «Снежная сказка» (реж. А. Сахаров, Э. Шенгелая, 1959)
- Крылатов, музыка из фильма «Чародеи» (реж. К. Бромберг, 1982)
- Гладков, «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино» (реж. В. Попов, 1984)
- Гладков, «Походная песня» из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити» (реж. Г. Казанский, И. Усов, 1975)
- Карлсонс, музыка из фильма «Личная жизнь Деда Мороза» (реж. А. Розенбергс, 1982)
- Дашкевич, «Ой-ой-ой» из фильма «Как стать счастливым» (реж. Ю. Чулюкин, 1985)
- Таривердиев, вальс из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (реж. Э. Рязанов, 1975)
- Петров, музыка из фильма «Зигзаг удачи» (реж. Э. Рязанов, 1968)
- Лепин, вальс из фильма «Карнавальная ночь» (реж. Э. Рязанов, 1956)
- Гладков, попурри из мультфильма «Падал прошлогодний снег» (реж. А. Татарский, 1983)
- Цветков, музыка из мультфильма «Мороз Иванович» (реж. И. Аксенчук, 1981)
- Хачатурян, музыка из мультфильма «Когда зажигаются ёлки» (реж. М. Пащенко, 1950)
- Фельцман, музыка из мультфильма «Новогодняя сказка» (реж. В. Дегтярёв, 1972)
- Зацепин, «Новый год» из мультсериала «Оранжевая корова» (2018 — наст. вр.)
- Крылатов, «Песня про Снежинку» из фильма «Чародеи» (реж. К. Бромберг, 1982)
Это уникальная возможность насладиться любимыми мелодиями в исполнении талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью яркого праздничного события!