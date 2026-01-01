Когда зажигаются ёлки. Оркестр кинематографии. С. Скрипка. Новогодний концерт

Новогодний концерт от Российского государственного симфонического оркестра кинематографии

Присоединяйтесь к волшебному музыкальному событию — новогоднему концерту, который подготовил российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением дирижёра Сергея Скрипки. В программе концерта собраны лучшие музыкальные произведения, которые настроят на праздничный лад и подарят зрителям незабываемые эмоции.

Музыкальная программа

В репертуаре отмечаются как новые, так и классические композиции:

Бекман — «В лесу родилась ёлочка»

Ланда — Васильев, «Куда уходит старый год» из мультфильма «Смешарики»

Симонян, «Песня Канцлера» из мультфильма «Двенадцать месяцев» (реж. И. Иванов-Вано, 1956)

Левитин, «Зимняя фантазия» из мультфильма «Снежная сказка» (реж. А. Сахаров, Э. Шенгелая, 1959)

Крылатов, музыка из фильма «Чародеи» (реж. К. Бромберг, 1982)

Гладков, «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино» (реж. В. Попов, 1984)

Гладков, «Походная песня» из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити» (реж. Г. Казанский, И. Усов, 1975)

Карлсонс, музыка из фильма «Личная жизнь Деда Мороза» (реж. А. Розенбергс, 1982)

Дашкевич, «Ой-ой-ой» из фильма «Как стать счастливым» (реж. Ю. Чулюкин, 1985)

Таривердиев, вальс из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (реж. Э. Рязанов, 1975)

Петров, музыка из фильма «Зигзаг удачи» (реж. Э. Рязанов, 1968)

Лепин, вальс из фильма «Карнавальная ночь» (реж. Э. Рязанов, 1956)

Гладков, попурри из мультфильма «Падал прошлогодний снег» (реж. А. Татарский, 1983)

Цветков, музыка из мультфильма «Мороз Иванович» (реж. И. Аксенчук, 1981)

Хачатурян, музыка из мультфильма «Когда зажигаются ёлки» (реж. М. Пащенко, 1950)

Фельцман, музыка из мультфильма «Новогодняя сказка» (реж. В. Дегтярёв, 1972)

Зацепин, «Новый год» из мультсериала «Оранжевая корова» (2018 — наст. вр.)

Крылатов, «Песня про Снежинку» из фильма «Чародеи» (реж. К. Бромберг, 1982)

Это уникальная возможность насладиться любимыми мелодиями в исполнении талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью яркого праздничного события!