Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Когда зажигаются ёлки. Оркестр кинематографии. С. Скрипка. Новогодний концерт
Билеты от 400₽
Киноафиша Когда зажигаются ёлки. Оркестр кинематографии. С. Скрипка. Новогодний концерт

Когда зажигаются ёлки. Оркестр кинематографии. С. Скрипка. Новогодний концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте

Новогодний концерт от Российского государственного симфонического оркестра кинематографии

Присоединяйтесь к волшебному музыкальному событию — новогоднему концерту, который подготовил российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением дирижёра Сергея Скрипки. В программе концерта собраны лучшие музыкальные произведения, которые настроят на праздничный лад и подарят зрителям незабываемые эмоции.

Музыкальная программа

В репертуаре отмечаются как новые, так и классические композиции:

  • Бекман — «В лесу родилась ёлочка»
  • Ланда — Васильев, «Куда уходит старый год» из мультфильма «Смешарики»
  • Симонян, «Песня Канцлера» из мультфильма «Двенадцать месяцев» (реж. И. Иванов-Вано, 1956)
  • Левитин, «Зимняя фантазия» из мультфильма «Снежная сказка» (реж. А. Сахаров, Э. Шенгелая, 1959)
  • Крылатов, музыка из фильма «Чародеи» (реж. К. Бромберг, 1982)
  • Гладков, «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино» (реж. В. Попов, 1984)
  • Гладков, «Походная песня» из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити» (реж. Г. Казанский, И. Усов, 1975)
  • Карлсонс, музыка из фильма «Личная жизнь Деда Мороза» (реж. А. Розенбергс, 1982)
  • Дашкевич, «Ой-ой-ой» из фильма «Как стать счастливым» (реж. Ю. Чулюкин, 1985)
  • Таривердиев, вальс из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (реж. Э. Рязанов, 1975)
  • Петров, музыка из фильма «Зигзаг удачи» (реж. Э. Рязанов, 1968)
  • Лепин, вальс из фильма «Карнавальная ночь» (реж. Э. Рязанов, 1956)
  • Гладков, попурри из мультфильма «Падал прошлогодний снег» (реж. А. Татарский, 1983)
  • Цветков, музыка из мультфильма «Мороз Иванович» (реж. И. Аксенчук, 1981)
  • Хачатурян, музыка из мультфильма «Когда зажигаются ёлки» (реж. М. Пащенко, 1950)
  • Фельцман, музыка из мультфильма «Новогодняя сказка» (реж. В. Дегтярёв, 1972)
  • Зацепин, «Новый год» из мультсериала «Оранжевая корова» (2018 — наст. вр.)
  • Крылатов, «Песня про Снежинку» из фильма «Чародеи» (реж. К. Бромберг, 1982)

Это уникальная возможность насладиться любимыми мелодиями в исполнении талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью яркого праздничного события!

Купить билет на концерт Когда зажигаются ёлки. Оркестр кинематографии. С. Скрипка. Новогодний концерт

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря воскресенье
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 400 ₽

В ближайшие дни

Напиши мне
18+
Юмор

Напиши мне

6 июня в 21:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Линда. Все хиты
18+
Поп

Линда. Все хиты

19 июля в 19:30 Руки вверх!
от 2200 ₽
Город 312
18+
Рок Поп

Город 312

19 июня в 20:00 МТ Music Bar
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше