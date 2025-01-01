Спектакль Семейный портрет

Драма о сеймейных отношениях

«Семейный портрет» — это глубокое исследование сложных семейных отношений, основанное на пьесе М. Горького. Режиссёр Александр Кузин ставит перед собой задачу понять причины конфликтов в семье Ивана Коломийцева.

Сюжет и герои

В центре истории — семья, где родители не способны слышать и понимать своих детей. Взаимные обиды и недомолвки приводят к трагическим последствиям. Сложные судьбы связывают Ивана и его брата Якова, который влюблён в жену Ивана, Софью, и постоянно пытается разрешить семейные проблемы.

Старшие дети, Надежда и Александр, используют болезнь дяди Якова, чтобы выпрашивать у него деньги. Любовь, подозревая, что Иван не её отец, не может простить ему прошлых ошибок. Младшие, Петр и Вера, становятся заложниками компромиссов матери, не способной противостоять мужу.

Главная тема

Спектакль поднимает вопрос о том, что происходит, когда семья перестаёт быть опорой. Дети, лишённые любви, выносят горькие выводы о мире и выносят родителям нелестный приговор.

Приходите, чтобы увидеть драму, которая заставит задуматься о значении семьи и ответственности, которую мы несём за будущее наших детей.