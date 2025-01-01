Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Семейный портрет
Киноафиша Семейный портрет

Спектакль Семейный портрет

Горький, упрощенный до сериальной истории
Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Драма о сеймейных отношениях

«Семейный портрет» — это глубокое исследование сложных семейных отношений, основанное на пьесе М. Горького. Режиссёр Александр Кузин ставит перед собой задачу понять причины конфликтов в семье Ивана Коломийцева.

Сюжет и герои

В центре истории — семья, где родители не способны слышать и понимать своих детей. Взаимные обиды и недомолвки приводят к трагическим последствиям. Сложные судьбы связывают Ивана и его брата Якова, который влюблён в жену Ивана, Софью, и постоянно пытается разрешить семейные проблемы.

Старшие дети, Надежда и Александр, используют болезнь дяди Якова, чтобы выпрашивать у него деньги. Любовь, подозревая, что Иван не её отец, не может простить ему прошлых ошибок. Младшие, Петр и Вера, становятся заложниками компромиссов матери, не способной противостоять мужу.

Главная тема

Спектакль поднимает вопрос о том, что происходит, когда семья перестаёт быть опорой. Дети, лишённые любви, выносят горькие выводы о мире и выносят родителям нелестный приговор.

 

Приходите, чтобы увидеть драму, которая заставит задуматься о значении семьи и ответственности, которую мы несём за будущее наших детей.

Режиссер
Александр Кузин
В ролях
Александр Рязанцев
Сергей Заморев
Татьяна Ткач
Сергей Колос
Александр Майоров

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет Семейный портрет

В ближайшие дни

22'07
18+
Иммерсивный
22'07
19 сентября в 21:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Три
18+
Премьера Драма
Три
24 октября в 19:00 Камерный театр Малыщицкого
от 3500 ₽
Преступление. Наказание?
16+
Иммерсивный
Преступление. Наказание?
27 сентября в 19:00 Пространство «Замок на Невском»
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше