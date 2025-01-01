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Земля Эльзы
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Спектакль Земля Эльзы

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История о любви вопреки всему

Спектакль Галины Зальцман "Земля Эльзы" рассказывает о неожиданной любви двух пожилых людей — Эльзы и Василия, переживших многие трудности в своей жизни. Недавно похоронив мужа, Эльза знакомится с Василием, пенсионером, переехавшим в деревню из города. Эта встреча становится началом новой главы в их судьбах.

Вызов обществу и самим себе

Главные герои, погружённые в оковы обязательств и долга перед близкими, привыкшие к эмоциональной сдержанности и суровой реальности, получают неожиданный шанс на счастье. Однако их стремление к любви сталкивается с сопротивлением — не только со стороны детей, но и всего общества, которое не готово принять эту простую и искреннюю связь.

О земле, любви и памяти

Галина Зальцман представляет эту историю как драму о людях, чьи чувства родились на земле, полной воспоминаний и трудов. "Земля Эльзы" — это пьеса о человеческих взаимоотношениях и о сложностях веры в бескорыстную любовь в современном мире, где выгода и расчёт кажутся главными мотивами.

Исполнители и особенности постановки

Главные роли исполняют народные артисты России Наталья Кутасова и Сергей Паршин. По словам режиссёра, пьеса Ярославы Пулинович, по которой поставлен спектакль, раскрывает реальных людей с их чувствами и переживаниями, напоминая историю "Ромео и Джульетты", но с обратным акцентом — здесь именно дети мешают родителям обрести своё счастье.

Режиссер
Галина Зальцман
В ролях
Наталья Кутасова
Сергей Паршин
Анна Захарова
Александра Манцыгина
Евгения Лякишева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы

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