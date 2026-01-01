Спектакль «Дуэль» в театре на Васильевском

В центре спектакля «Дуэль» — история Ивана Андреевича Лаевского. Он спешно покидает родной Санкт-Петербург вместе с любимой женщиной, Надеждой Фёдоровной. Однако Надежда замужем, и их мечты о новой жизни сталкиваются с суровой реальностью.

Лаевский выбирает для своего нового начала небольшой городок на Кавказе, надеясь на перемены и счастливую жизнь, полную созидательного труда. Но спустя два года его решимость уступает место унынию, и теплый, благодатный край не даёт шанса ему и Надежде Фёдоровне стать по-настоящему «своими» в этом месте.

Спектакль основан на произведении Антона Чехова, который мастерски передаёт эмоции и внутренние терзания героев. Режиссура и сценография создают атмосферу, в которой зритель сможет ощутить напряжение и противоречия жизни Лаевского и его спутницы.

Не упустите возможность стать свидетелем удивительной интерпретации классической драмы, затрагивающей важные вопросы человеческой судьбы и поиска своего места в мире.