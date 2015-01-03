Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дневник авантюриста
Киноафиша Дневник авантюриста

Спектакль Дневник авантюриста

Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Сатирический мюзикл по пьесе Островского в театре «Буфф»

В новом спектакле «Дневник авантюриста» театра «Буфф» зрители станут свидетелями увлекательного музыкального памфлета, основанного на пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Герои мюзикла вступают в полемику о трагедии и комедии, поднимая вопросы о смысле жизни и человеческих устремлениях.

Трагикомедия современности

В центре сюжета — бедный молодой человек Егор Глумов, который стремится разбогатеть любыми средствами. Его методы достижения цели порой кажутся циничными, но они отражают абсурдность окружающего мира. Егор записывает свои наблюдения за светским обществом в тайный дневник, который становится сценой для трагикомедийных событий.

Творческий союз мастеров

Спектакль стал результатом творческого сотрудничества режиссёра Исаака Штокбанта, композитора Максима Дунаевского и поэта Николая Денисова. Гигантские страницы дневника, созданные художником Яной Штокбант, дополняют атмосферу абсурда и комичности.

Забавные и глубокие наблюдения

Мастерские актерские работы корифеев театра «Буфф» делают «Дневник авантюриста» не только увлекательным, но и актуальным произведением, которое, безусловно, войдет в золотой фонд репертуара театра.

Режиссер
Исаак Штокбант
В ролях
Андрей Подберезский
Наталия Бобровничая
Михаил Трясоруков
Вероника Козоровицкая
Мурад Султаниязов

Купить билет на спектакль Дневник авантюриста

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
26 сентября суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽
30 октября пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽

Фотографии

Дневник авантюриста Дневник авантюриста Дневник авантюриста Дневник авантюриста

В ближайшие дни

Дядя Ваня
18+
Премьера Драма

Дядя Ваня

6 октября в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 1350 ₽
Маленькие трагедии
12+
Драма

Маленькие трагедии

17 августа в 19:00 Пушкинская школа Владимира Рецептера
от 1500 ₽
Любовные письма
16+
Драма

Любовные письма

20 августа в 19:00 Мастерская
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Новости
Театр Буфф — как погиб и возродился любимый театр интеллигенции
Театр Буфф — как погиб и возродился любимый театр интеллигенции История театра Буфф — это захватывающий рассказ о ярких взлетах и резких падениях. Она охватывает несколько столетий и совершенно разные эпохи. Театр, который вносил в жизнь дореволюционных петербуржцев гротеск, яркие краски и драйв, за что в советское время его одним из первых закрыли. И это уникальная история того, как спустя почти 70 лет молчания театр Буфф возродился благодаря энтузиастам и ценителям своей истории. Таких сюжетов очень мало. В новой статье мы погрузимся в два переломных момента российской истории — Октябрьскую революцию и Перестройку, ведь это поможет нам рассказать вам, что такое театр Буфф. 
Написать
24 сентября 2024 07:08
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше