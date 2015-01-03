Спектакль Дневник авантюриста

Сатирический мюзикл по пьесе Островского в театре «Буфф»

В новом спектакле «Дневник авантюриста» театра «Буфф» зрители станут свидетелями увлекательного музыкального памфлета, основанного на пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Герои мюзикла вступают в полемику о трагедии и комедии, поднимая вопросы о смысле жизни и человеческих устремлениях.

Трагикомедия современности

В центре сюжета — бедный молодой человек Егор Глумов, который стремится разбогатеть любыми средствами. Его методы достижения цели порой кажутся циничными, но они отражают абсурдность окружающего мира. Егор записывает свои наблюдения за светским обществом в тайный дневник, который становится сценой для трагикомедийных событий.

Творческий союз мастеров

Спектакль стал результатом творческого сотрудничества режиссёра Исаака Штокбанта, композитора Максима Дунаевского и поэта Николая Денисова. Гигантские страницы дневника, созданные художником Яной Штокбант, дополняют атмосферу абсурда и комичности.

Забавные и глубокие наблюдения

Мастерские актерские работы корифеев театра «Буфф» делают «Дневник авантюриста» не только увлекательным, но и актуальным произведением, которое, безусловно, войдет в золотой фонд репертуара театра.