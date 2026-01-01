Спектакль Истории из чемодана

Моноспекталкь по произведениям Сергея Довлатова

Литературный театр «Классика» приглашает на моноспектакль Леонида Таранова, основанный на произведениях Сергея Довлатова. В спектакле оживают герои из недавних времен: председатель ленинградского горисполкома, скульптор, редактор газеты и фарцовщики.

Главный герой спектакля — сам автор, который с мягким юмором погружает зрителей в мир непринужденного общения с персонажами и комедийные абсурдные ситуации. В спектакле представлены новеллы: «Креповые финские носки», «Номенклатурные полуботинки», «Приличный двубортный костюм» и «Офицерский ремень».

Спектакль особенно понравится тем, кто ценит тонкий юмор и литературные интерпретации. Леонид Таранов, известный зрителям арт-кафе «Подвал Бродячей собаки» по спектаклям «Нервные люди», «Сказ про Федота стрельца, удалого молодца», «Компромиссы», «Мертвые души», «Сатирикон» и «Без предрассудков», подарит вам незабываемый театральный вечер.