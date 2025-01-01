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Фальшивая нота
Киноафиша Фальшивая нота

Спектакль Фальшивая нота

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Интригующий спектакль с неожиданной развязкой в театре имени Ленсовета

«Фальшивая нота» — захватывающая история о столкновении двух миров. Всемирно известный дирижер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, оказывается недоволен своим оркестром. Он раздражен и раздосадован.

Сюжет

В этот напряженный момент в гримерку врывается странноватый восторженный поклонник. Он просит автограф, щедро расточая комплименты. Эта встреча станет поворотным моментом для обоих.

Дуэль характеров

На протяжении спектакля развернется дуэль двух характеров и поединок двух личностей, который будет держать зрителей в напряжении до самой непредсказуемой детективной развязки.

Не упустите возможность стать свидетелями этой интригующей истории, полной эмоций и неожиданных поворотов!

Режиссер
Владимир Петров
В ролях
Артур Ваха
Семен Стругачев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 10 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 16 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 5 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 25 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 1000 ₽

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