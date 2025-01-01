Спектакль Фальшивая нота

Интригующий спектакль с неожиданной развязкой в театре имени Ленсовета

«Фальшивая нота» — захватывающая история о столкновении двух миров. Всемирно известный дирижер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, оказывается недоволен своим оркестром. Он раздражен и раздосадован.

Сюжет

В этот напряженный момент в гримерку врывается странноватый восторженный поклонник. Он просит автограф, щедро расточая комплименты. Эта встреча станет поворотным моментом для обоих.

Дуэль характеров

На протяжении спектакля развернется дуэль двух характеров и поединок двух личностей, который будет держать зрителей в напряжении до самой непредсказуемой детективной развязки.

Не упустите возможность стать свидетелями этой интригующей истории, полной эмоций и неожиданных поворотов!