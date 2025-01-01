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Записки провинциального врача
Киноафиша Записки провинциального врача

Спектакль Записки провинциального врача

Трагикомедия о буднях современного доктора с чеховскими комплексами
Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагикомедия о врачебных буднях

"Записки провинциального врача" — это спектакль, который смешивает трагедию и комедию, раскрывая будни современного врача, сталкивающегося с трудностями в глухой провинции.

Доктор с чеховскими комплексами

Главный герой — хирург в третьем поколении, но его опыт не соответствует званию. Из-за этого ему приходится работать в условиях, которые многим кажутся невыносимыми: отсутствие необходимых инструментов, частые перебои с электричеством и общая неразбериха в медицинском учреждении.

Столкновение с реальностью

Профессионализм и желание спасать жизни соседствуют с некомпетентностью персонала и безразличием системы. В таких условиях врачу остается уповать на собственную смекалку, русское "авось" и иногда — стопку водки для храбрости.

Интересные факты

Постановка основана на современных реалиях медицинской практики в провинции, перекликаясь с чеховскими мотивами и комплексами. Спектакль поднимает важные вопросы о реальной жизни в медицинских учреждениях и о том, как российская система здравоохранения справляется с этими вызовами.

Режиссер
Андрей Корионов
В ролях
Василий Реутов
Светлана Ваганова
Антон Гуляев
Максим Пахомов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Записки провинциального врача Записки провинциального врача

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