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Бог войны
Киноафиша Бог войны

Спектакль Бог войны

Постановка
Театр «Кот»
Продолжительность 1 час 30 минут

О концерте/спектакле

«Бог войны»: Семейно-комедийная драма в театре «Кот»

В центре сюжета спектакля «Бог войны» — две молодые семьи, которые собрались за одним столом для обсуждения конфликтной ситуации между их детьми. В ходе обсуждения они не только поднимают важные вопросы воспитания, но и сталкиваются с неожиданными поворотами, которые ставят под сомнение их представления о семейных ценностях.

Неожиданные повороты сюжета

На первый взгляд, разговор о детских разборках кажется простым. Однако вскоре он превращается в настоящую эмоциональную бурю. Каждый из персонажей начинает открывать свои внутренние переживания и страхи, что приводит к забавным и порой драматичным последствиям.

Хомяк и его роль в спектакле

Не стоит забывать о хомяке, который также влияет на ход событий. Этот мелкий питомец становится символом невольного смеха и неожиданной мудрости, внося свою лепту в развитие сюжета.

О чем спектакль?

«Бог войны» — это не просто комедия, а глубокая драма, в которой герои сталкиваются с собственными эмоциями и уязвимостями. Спектакль заставляет задуматься о том, как важно контролировать свои чувства и как легко это может выйти из-под контроля.

 

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Дмитрий Орлов
Наталия Капранчикова
Сергей Переславцев
Анастасия Проскурякова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 16 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
16:00 от 1300 ₽

Фотографии

Бог войны Бог войны Бог войны Бог войны

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