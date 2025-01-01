Спектакль Щелкунчик

Балет "Щелкунчик" — волшебство Рождества в Санкт-Петербурге

В доме Штальбаумов происходит настоящая сказка. Гости собираются на Рождество, а швейцарский мастер Дроссельмейер радует детей удивительными рождественскими подарками — заводными куклами. Для своей крестницы Мари он создает особую куклу, предназначенную для раскалывания орехов — Щелкунчика. Ночью, во сне, Щелкунчик оживает, и впереди его ждут захватывающие приключения.

Приключения Щелкунчика

Ожившему Щелкунчику предстоит сразиться с Мышиным Королем и отправиться в волшебное путешествие. В этом сказочном мире он превращается в прекрасного принца, с которым Мари начинает танцевать в завораживающем вихре.

Музыка и исполнение

Фантастическая музыка Петра Ильича Чайковского и мастерство артистов "Санкт-Петербургского Балета" погружают зрителей в атмосферу рождественской сказки и укрепляют веру в чудеса. Это великолепное представление станет отличным выбором для семейного просмотра.

О коллективе

Санкт-Петербургский Балет, под руководством Дарьи Котюх, предлагает профессиональное качество исполнения, великолепные костюмы и декорации, а также жизнерадостную энергетику. Труппа постоянно выступает на ведущих театрально-концертных площадках Петербурга и активно гастролирует в России, Европе и Китае.

Репертуар и гастроли

Коллектив репертуара включает классические спектакли, такие как "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Жизель" и "Шопениана". Также "Санкт-Петербургский Балет" радует зрителей современными постановками молодых хореографов и проводит множество концертов с участием мировых звезд балета, таких как Владимир Шкляров, Виктория Терешкина и Игорь Колб.

История создания

Балет был основан в 2011 году с целью познакомить зрителей с молодыми звездами классического танца. На формирование коллектива значительное влияние оказал знаменитый балетмейстер Николай Боярчиков, народный артист России и лауреат Государственной премии.