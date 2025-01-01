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Путешествие Нильса с дикими гусями
Киноафиша Путешествие Нильса с дикими гусями

Спектакль Путешествие Нильса с дикими гусями

Постановка
Легенда 0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка Сельмы Лагерлеф в театре «Легенда»

Театр «Легенда» представляет увлекательный спектакль для всей семьи «Путешествие Нильса с дикими гусями». Это адаптация знаменитой сказки Сельмы Лагерлеф, которая рассказывает о волшебных приключениях маленького Нильса Хольгерсона.

Сюжет

Может ли обычный мальчик летать верхом на домашнем гусе? Оказывается, может. Но сначала Нильс, за своё непослушание, был превращён гномом в крошечного человечка величиной с мизинец. Теперь, став маленьким, Нильс сталкивается с проблемами, которые раньше не замечал: обиженные гуси, курицы и даже коты стремятся отомстить ему за свои обиды.

Приключения и уроки

Чтобы вернуться к своему прежнему размеру и вернуться домой к маме, Нильс должен научиться важным жизненным урокам. Он отправляется в далёкое и опасное путешествие в Лапландию, где ему предстоит защитить слабых, помочь попавшим в беду и пожертвовать собственным комфортом ради других.

 

Этот спектакль – не только захватывающее приключение, но и важный урок о доброте и сострадании. Приходите в театр «Легенда», чтобы увидеть, как Нильс преодолевает трудности и возвращается к своему прежнему размеру, научившись быть лучше.

Не пропустите возможность стать свидетелем этой чудесной истории и вдохновиться на добрые поступки вместе с Нильсом!

Режиссер
Наталья Сергеева
В ролях
Мария Моркес
Олеся Чака
Валерия Сигидина
Виталий Григорьев
Василий Башмаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Третий — лишний?
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19 октября в 19:00 ДК им. Ленсовета
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18+
Иммерсивный
Не стоит вызывать его
28 августа в 17:30 Пространство «Замок на Невском»
от 2000 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
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