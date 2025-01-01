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Шиворот-навыворот, или Алена против дракона
Киноафиша Шиворот-навыворот, или Алена против дракона

Спектакль Шиворот-навыворот, или Алена против дракона

6+
Режиссер Анастасия Удалова
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Сказка о спасении» — новый спектакль для всей семьи

В театре состоится премьера увлекательной сказки «Сказка о спасении», которая заставит зрителей смеяться и переживать за главных героев. В центре сюжета — зловещий Дракон, который по просьбе своей дочери похищает красавца Ивана прямо с его свадьбы. Но не унывает его невеста Алена, которая решает спасти своего жениха и вступает в борьбу с нечистой силой.

Команда творцов

Эта фантастическая история полна юмора и зажигательных ритмов. Ее авторы — известный поэт и писатель Юрий Энтин, а также Народный артист РФ Геннадий Гладков, чья музыка подарит спектаклю уникальное звучание.

Режиссером-постановщиком выступила талантливая Анастасия Удалова, которая создала динамичную и запоминающуюся интерпретацию сказки. Сценография спектакля выполнена Дмитрием Лейтландом, а костюмы — Верой Марининой, что придаст каждому персонажу особый колорит. Видеохудожник Игорь Домашкевич добавит визуальные эффекты, а хореограф Мария Эпштейн создаст впечатляющие танцевальные номера.

Интересные факты

Спектакль «Сказка о спасении» — это не только развлечение, но и возможность для юных зрителей познакомиться с классическими литературными мотивами. В нем переплетаются элементы фэнтези и комедии, что делает его интересным как для детей, так и для взрослых.

Не упустите шанс увидеть этот удивительный спектакль и погрузиться в мир волшебства и приключений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
13:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 27 декабря
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 28 декабря
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 29 декабря
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 30 декабря
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽

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