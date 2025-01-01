Спектакль Шиворот-навыворот, или Алена против дракона

«Сказка о спасении» — новый спектакль для всей семьи

В театре состоится премьера увлекательной сказки «Сказка о спасении», которая заставит зрителей смеяться и переживать за главных героев. В центре сюжета — зловещий Дракон, который по просьбе своей дочери похищает красавца Ивана прямо с его свадьбы. Но не унывает его невеста Алена, которая решает спасти своего жениха и вступает в борьбу с нечистой силой.

Команда творцов

Эта фантастическая история полна юмора и зажигательных ритмов. Ее авторы — известный поэт и писатель Юрий Энтин, а также Народный артист РФ Геннадий Гладков, чья музыка подарит спектаклю уникальное звучание.

Режиссером-постановщиком выступила талантливая Анастасия Удалова, которая создала динамичную и запоминающуюся интерпретацию сказки. Сценография спектакля выполнена Дмитрием Лейтландом, а костюмы — Верой Марининой, что придаст каждому персонажу особый колорит. Видеохудожник Игорь Домашкевич добавит визуальные эффекты, а хореограф Мария Эпштейн создаст впечатляющие танцевальные номера.

Интересные факты

Спектакль «Сказка о спасении» — это не только развлечение, но и возможность для юных зрителей познакомиться с классическими литературными мотивами. В нем переплетаются элементы фэнтези и комедии, что делает его интересным как для детей, так и для взрослых.

Не упустите шанс увидеть этот удивительный спектакль и погрузиться в мир волшебства и приключений!