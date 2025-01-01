Спектакль Щелкунчик

Новогодняя музыкальная сказка «Щелкунчик» в театре «Поколение»

Приглашаем вас на удивительное путешествие в мир волшебства и чудес! «Щелкунчик» — это не просто известная сказка, а новое прочтение культовой истории о борьбе добра со злом и о силе любви, способной рассеять любую тьму.

Сюжет спектакля

В канун Рождества волшебник Дроссельмейер дарит своим крестникам, Мари и Фреду, удивительные подарки. Никто из детей не подозревает, что эта ночь превратится в увлекательное приключение, перенесёт их в фантастический мир, где оживают игрушки и разворачиваются невероятные события.

Музыка и творчество

Захватывающий сюжет спектакля оживает под музыкальные композиции известного российского композитора Александра Журбина. Этот спектакль идеально подходит для семейного просмотра и подарит новогоднее настроение, помогая обрести веру в настоящее чудо.

Технические детали

Спектакль проходит в одном акте на большой сцене.

Композитор: А. Журбин

Автор либретто: Н. Калягина

Режиссёр-постановщик: А. Рудикова

Дирижёр-постановщик: заслуженный артист России В. Янковский

Балетмейстер-постановщик: В. Гагкаева

Художник-сценограф: Я. Куштевская

Художник по костюмам: М. Лазарева

Премьера

Премьера спектакля состоится 19 декабря 2025 года. Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления!