Щелкунчик
Билеты от 0₽
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Поколение 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Новогодняя музыкальная сказка «Щелкунчик» в театре «Поколение»

Приглашаем вас на удивительное путешествие в мир волшебства и чудес! «Щелкунчик» — это не просто известная сказка, а новое прочтение культовой истории о борьбе добра со злом и о силе любви, способной рассеять любую тьму.

Сюжет спектакля

В канун Рождества волшебник Дроссельмейер дарит своим крестникам, Мари и Фреду, удивительные подарки. Никто из детей не подозревает, что эта ночь превратится в увлекательное приключение, перенесёт их в фантастический мир, где оживают игрушки и разворачиваются невероятные события.

Музыка и творчество

Захватывающий сюжет спектакля оживает под музыкальные композиции известного российского композитора Александра Журбина. Этот спектакль идеально подходит для семейного просмотра и подарит новогоднее настроение, помогая обрести веру в настоящее чудо.

Технические детали

Спектакль проходит в одном акте на большой сцене.

  • Композитор: А. Журбин
  • Автор либретто: Н. Калягина
  • Режиссёр-постановщик: А. Рудикова
  • Дирижёр-постановщик: заслуженный артист России В. Янковский
  • Балетмейстер-постановщик: В. Гагкаева
  • Художник-сценограф: Я. Куштевская
  • Художник по костюмам: М. Лазарева

Премьера

Премьера спектакля состоится 19 декабря 2025 года. Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления!

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
20 декабря суббота
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
23 декабря вторник
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
24 декабря среда
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
25 декабря четверг
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
26 декабря пятница
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
27 декабря суббота
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
17:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
30 декабря вторник
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
31 декабря среда
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
2 января пятница
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
3 января суббота
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
5 января понедельник
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
6 января вторник
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
7 января среда
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
8 января четверг
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
10 января суббота
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽

