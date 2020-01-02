Спектакль Вредные привычки

В эту Рождественскую ночь судьба свела троих мужчин в одном неожиданном месте — камере предварительного заключения. У каждого из них своя причина оказаться за решеткой: один попался за курение в неположенном месте, другой за алкогольное опьянение, а третий — за превышение скорости.
Но вместо привычного для таких историй спасения адвокатами или близкими, единственным посетителем становится молодая девушка, которая... оказывается вовсе не адвокатом.
Для всех, кто готов посмотреть на современный театр с новой стороны. Это легкая комедия с глубоким подтекстом, способная заставить задуматься о жизненных ценностях и подарить искренние эмоции.
Не пропустите! Влюбитесь заново в театр, который вдохновляет и удивляет!