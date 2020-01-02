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Вредные привычки
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Спектакль Вредные привычки

Французская комедия с русской историей 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Новогодняя Французская комедия на русский лад

В эту Рождественскую ночь судьба свела троих мужчин в одном неожиданном месте — камере предварительного заключения. У каждого из них своя причина оказаться за решеткой: один попался за курение в неположенном месте, другой за алкогольное опьянение, а третий — за превышение скорости.

Но вместо привычного для таких историй спасения адвокатами или близкими, единственным посетителем становится молодая девушка, которая... оказывается вовсе не адвокатом.

Чем удивит спектакль?

  • Динамичный и неординарный сюжет — история, полная неожиданных поворотов, юмора и трогательных моментов.
  • Звездный актерский состав — каждая роль исполнена с яркой харизмой и неподдельной энергией.
  • Современные технологии — использование 3D Video Mapping создает потрясающие визуальные эффекты, превращая сцену в настоящую магию.

Для кого этот спектакль?

Для всех, кто готов посмотреть на современный театр с новой стороны. Это легкая комедия с глубоким подтекстом, способная заставить задуматься о жизненных ценностях и подарить искренние эмоции.

Не пропустите! Влюбитесь заново в театр, который вдохновляет и удивляет!

Режиссер
Тимофей Сополев
В ролях
Сергей Шакуров
Даниил Спиваковский
Оскар Кучера
Екатерина Волкова
Ольга Филиппова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
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20 августа
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19:00 от 1500 ₽
25 сентября
Академический Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
19:00 от 800 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Вредные привычки Вредные привычки Вредные привычки Вредные привычки Вредные привычки Вредные привычки Вредные привычки Вредные привычки Вредные привычки Вредные привычки

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