Спектакль Вредные привычки

Новогодняя Французская комедия на русский лад

В эту Рождественскую ночь судьба свела троих мужчин в одном неожиданном месте — камере предварительного заключения. У каждого из них своя причина оказаться за решеткой: один попался за курение в неположенном месте, другой за алкогольное опьянение, а третий — за превышение скорости.

Но вместо привычного для таких историй спасения адвокатами или близкими, единственным посетителем становится молодая девушка, которая... оказывается вовсе не адвокатом.

Чем удивит спектакль?

Динамичный и неординарный сюжет — история, полная неожиданных поворотов, юмора и трогательных моментов.

— история, полная неожиданных поворотов, юмора и трогательных моментов. Звездный актерский состав — каждая роль исполнена с яркой харизмой и неподдельной энергией.

— каждая роль исполнена с яркой харизмой и неподдельной энергией. Современные технологии — использование 3D Video Mapping создает потрясающие визуальные эффекты, превращая сцену в настоящую магию.

Для кого этот спектакль?

Для всех, кто готов посмотреть на современный театр с новой стороны. Это легкая комедия с глубоким подтекстом, способная заставить задуматься о жизненных ценностях и подарить искренние эмоции.

Не пропустите! Влюбитесь заново в театр, который вдохновляет и удивляет!