Спектакль Как Ежик Медвежонка спасал

Кукольный спектакль по сказкам Сергея Козлова

Этот спектакль погружает зрителей в мир добрых и трогательных сказок известного автора Сергея Козлова, подарившего нам персонажей, таких как Львёнок и Черепаха, с их знаменитой песенкой «Я на солнышке лежу». Авторские сказки Козлова, на первый взгляд наивные, поднимают глубокие темы о дружбе, смысле жизни и расставаниях, благодаря чему и взрослые, и дети находят в них что-то своё.

Герои и их истории

Главные герои — Ёжик и Медвежонок — со своими друзьями, Зайцем и Осликом, живут в мире, где царит доброта и мечтательность. Их истории пронизаны чудом и простым, тихим счастьем, которые близки каждому сердцу. Спектакль переносит зрителей в мир, где время идёт плавно, давая возможность задуматься и найти ответы на важные вопросы.

Музыка и сценическое воплощение

Для оживления этих историй на сцене была создана музыка, а зрители смогут стать свидетелями, как персонажи запоют, создавая атмосферу, полную тепла и искренности. «Мы снежок притопчем на большой поляне...» — такие моменты делают постановку не просто спектаклем, а настоящим праздником души.

Этот спектакль станет путешествием в детство и подарит волшебные эмоции всем, кто его посетит.