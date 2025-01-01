Меню
Жаркое ковидное лето
Билеты от 1500₽
Киноафиша Жаркое ковидное лето

Спектакль Жаркое ковидное лето

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль по пьесе «Житие Фёдора Михайловича, или Жаркое ковидное лето»

В Московском художественном театре имени Антона Павловича Чехова состоится долгожданная премьера постановки режиссёра Татьяны Архипцовой по пьесе Ярославы Пулинович «Житие Фёдора Михайловича, или Жаркое ковидное лето». Спектакль затрагивает непростые судьбы трех поколений одной семьи, оказавшихся в ярких, но тревожных условиях пандемии коронавируса. Этот уникальный проект призван исследовать внутренние конфликты и потери, с которыми сталкиваются герои в непростой период.

Символ преданности

Главным символом спектакля становится старый больной пёс по кличке Фёдор Михайлович, который олицетворяет близость и верность среди сложных человеческих отношений. Принадлежит он Алевтине Павловне, специалисту по Достоевскому, и одна из центральных тем — как её семья переживает жаркое ковидное лето.

Персонажи и конфликты

Алевтина Павловна, её дочь Маша, страстная любительница коучинга, и 13-летняя внучка Даша ведут свои битвы: Маша и её мама часто находятся в конфликте, внучка пытается понять обеих. Главная забота Алевтины связана с её собакой Фёдором, который испытывает трудности со здоровьем. Успеет ли Алевтина сохранить надежду на лучшее или потеряет последнюю близкую душу?

Звезды сцены

Народная артистка России Ольга Яковлева, известная по ролям в таких проектах, как «Ликвидация» и «Бедная Настя», исполняет роль Алевтины Павловны. Режиссёр Татьяна Архипцова отмечает: «Ольга Михайловна Яковлева — абсолютная максималистка в театре. Она никогда не возьмёт в руки случайный предмет — реквизит должен что-то рассказать о её героине. Когда ей что-то не нравится, она активно обсуждает детали и добивается ясности. Её голос — это целый мир, который оставляет отпечаток за каждой интонацией...»

Спектакль станет интересен всем, кто следит за современными драматическими постановками и обсуждением актуальных социальных тем. Не упустите возможность увидеть это произведение искусства!

Режиссер
Татьяна Архипцова
В ролях
Владимир Тимофеев
Владимир Тимофеев
Ольга Яковлева
Софья Шидловская
Софья Шидловская
Маргарита Якимова
Эдуард Чекмазов
Эдуард Чекмазов

Купить билет на спектакль Жаркое ковидное лето

Помощь с билетами
Декабрь
18 декабря четверг
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1500 ₽

Фотографии

Жаркое ковидное лето Жаркое ковидное лето Жаркое ковидное лето Жаркое ковидное лето

