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Дискач 90-х
Киноафиша Дискач 90-х

Дискач 90-х

12+
Возраст 12+

О концерте

Грандиозное шоу хитов в Омске

Присоединяйтесь к уникальному событию — фестивалю ДИСКАЧ 90-Х в Омске! Это грандиозное шоу соберет под одной крышей самых популярных исполнителей, которые подарят вам незабываемые моменты.

Звезды фестиваля

На сцене выступят легенды, такие как:

  • Кар-Мэн
  • Отпетые Мошенники
  • Группа На-На
  • Фактор-2
  • Данко
  • Стрелки (Юлия Беретта)
  • Игорёк
  • Русский размер
  • И многие другие звезды 90-х!

Неповторимая атмосфера

ДИСКАЧ 90-Х — это не просто фестиваль, это воспоминания об эпохе, когда экшн-фильмы с робокопами и терминаторами задавали тон, а киоски с кассетами были на каждом углу. Погрузитесь в атмосферу ностальгии, где звуки любимых хитов 90-х заставят вас танцевать без остановки!

Энергия и драйв

Приготовьтесь к шоу 360°, которое удивит вас своими звукорядом и освещением. Фестиваль предлагает танцы нон-стоп, заряд положительных эмоций и отличное настроение. Станьте частью этой яркой команды, и разделите незабываемые моменты с тысячами восторженных фанатов.

Не пропустите это масштабное ностальгическое событие! Увидимся на фестивале!

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G-Drive Арена Омск, Лукашевича, 35
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