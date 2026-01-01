Присоединяйтесь к уникальному событию — фестивалю ДИСКАЧ 90-Х в Омске! Это грандиозное шоу соберет под одной крышей самых популярных исполнителей, которые подарят вам незабываемые моменты.
На сцене выступят легенды, такие как:
ДИСКАЧ 90-Х — это не просто фестиваль, это воспоминания об эпохе, когда экшн-фильмы с робокопами и терминаторами задавали тон, а киоски с кассетами были на каждом углу. Погрузитесь в атмосферу ностальгии, где звуки любимых хитов 90-х заставят вас танцевать без остановки!
Приготовьтесь к шоу 360°, которое удивит вас своими звукорядом и освещением. Фестиваль предлагает танцы нон-стоп, заряд положительных эмоций и отличное настроение. Станьте частью этой яркой команды, и разделите незабываемые моменты с тысячами восторженных фанатов.
Не пропустите это масштабное ностальгическое событие! Увидимся на фестивале!