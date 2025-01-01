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Билеты
Алёна Апина
Билеты от 5500₽
Киноафиша Алёна Апина

Алёна Апина

18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Концерт Алены Апиной в Petter Bar

11 января популярная певица Алена Апина выступит с концертом в уютном и любимом многими баре Petter.

Музыкальный вечер в камерной атмосфере

Идеальная атмосфера бара Petter создаст возможность полностью погрузиться в мир музыки Алены Апиной. Приятное оформление зала, тщательно подобранные вина и изысканные блюда от шеф-повара обеспечат вам незабываемые впечатления и максимальное удовольствие от концерта.

Не упустите шанс!

Не пропустите эту возможность прикоснуться к прекрасному и провести вечер в компании талантливой артистки. Билеты уже в продаже на сайте бара Petter. До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 5500 ₽
17 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 5500 ₽
4 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 5500 ₽

Фотографии

Алёна Апина

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