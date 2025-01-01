Алёна Апина

Концерт Алены Апиной в Petter Bar

11 января популярная певица Алена Апина выступит с концертом в уютном и любимом многими баре Petter.

Музыкальный вечер в камерной атмосфере

Идеальная атмосфера бара Petter создаст возможность полностью погрузиться в мир музыки Алены Апиной. Приятное оформление зала, тщательно подобранные вина и изысканные блюда от шеф-повара обеспечат вам незабываемые впечатления и максимальное удовольствие от концерта.

Не упустите шанс!

Не пропустите эту возможность прикоснуться к прекрасному и провести вечер в компании талантливой артистки. Билеты уже в продаже на сайте бара Petter. До встречи на концерте!