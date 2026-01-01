Концерт «Шаде Трибьют» в джаз-клубе «Союз композиторов»

Не пропустите уникальное трибьют-шоу, посвященное британской певице Шаде Аду (Sade), которое состоится в уютном московском джаз-клубе «Союз композиторов». Это музыкальное событие подарит вам возможность вновь услышать легендарные хиты в исполнении российских музыкантов.

Программа вечера

В рамках концерта вы сможете насладиться такими знаковыми композициями, как Smooth Operator, No Ordinary Love, Your Love Is King и другими хитами, известными любителям соула, джаза и ритм-энд-блюза. Атмосфера вечера создаст настоящую магию, присущую музыке Шаде.

О певице Шаде

Шаде Аду, с характерным и запоминающимся голосом, стала знаковой фигурой в мире музыки, благодаря своим уникальным мелодиям и проницательным текстам. Ее творчество продолжает вдохновлять множество исполнителей и поклонников по всему миру.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального мероприятия и насладиться атмосферой настоящего джаза в компании друзей и единомышленников!