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Сашашишин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сашашишин

Спектакль Сашашишин

Постановка
Современник. Другая сцена 12+
Режиссер Гарик Сукачев
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль Гарика Сукачева по роману Александры Николаенко «Убить Бобрыкина»

На сцене развернётся удивительная история, основанная на романе Александры Николаенко «Убить Бобрыкина», который стал лауреатом премии «Русский Букер» в 2017 году. Главный герой, Саша Шишин, — «особенный человек» с аутизмом, живущий в сложных условиях, под давлением деспотичной матери.

Мир детства и мечты

Саша влюблён в соседскую девочку Таню и испытывает неприязнь к своему однокласснику Бобрыкину. Его внутренний мир — это вымышленный детский рай, где он с радостью наблюдает за пейзажем московского двора 80-х через бутылочное стекло, представляя себе Изумрудный город, свободный от злобы и ненависти.

Сказочное представление

На сцене эта волшебная фантасмагория оживёт благодаря эффектной анимации, хореографическим номерам и куклам-двойникам персонажей. Музыкальное сопровождение, включая песни Петра Налича, добавит особую атмосферу. Кульминацией станет захватывающая сцена с мыльными пузырями, которые будут плавать над зрителями, символизируя счастье и возвращая даже самых серьёзных взрослых в мир детства.

Важные детали

Спектакль создан при активном участии ГАЦТК им. С. В. Образцова. Обратите внимание, что в нём содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную историю о любви, мечтах и детских фантазиях!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 2000 ₽
12 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 2000 ₽

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