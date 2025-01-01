Спектакль Сашашишин

Спектакль Гарика Сукачева по роману Александры Николаенко «Убить Бобрыкина»

На сцене развернётся удивительная история, основанная на романе Александры Николаенко «Убить Бобрыкина», который стал лауреатом премии «Русский Букер» в 2017 году. Главный герой, Саша Шишин, — «особенный человек» с аутизмом, живущий в сложных условиях, под давлением деспотичной матери.

Мир детства и мечты

Саша влюблён в соседскую девочку Таню и испытывает неприязнь к своему однокласснику Бобрыкину. Его внутренний мир — это вымышленный детский рай, где он с радостью наблюдает за пейзажем московского двора 80-х через бутылочное стекло, представляя себе Изумрудный город, свободный от злобы и ненависти.

Сказочное представление

На сцене эта волшебная фантасмагория оживёт благодаря эффектной анимации, хореографическим номерам и куклам-двойникам персонажей. Музыкальное сопровождение, включая песни Петра Налича, добавит особую атмосферу. Кульминацией станет захватывающая сцена с мыльными пузырями, которые будут плавать над зрителями, символизируя счастье и возвращая даже самых серьёзных взрослых в мир детства.

Важные детали

Спектакль создан при активном участии ГАЦТК им. С. В. Образцова. Обратите внимание, что в нём содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную историю о любви, мечтах и детских фантазиях!